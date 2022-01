Professor bag vaccine: 'Kan ikke give folk et stik hver sjette måned'

Det hed i første omgang 'fuldt vaccineret'.

Men hurtigt viste det sig, at to stik med en coronavaccine ikke kunne få bugt med coronaepidemien alligevel på grund af den hurtigt aftagende effekt.

Herhjemme har næsten halvdelen af befolkningen derfor nu fået et tredje boosterstik, mens smitten fortsat brager afsted.

I Israel er man endda begyndt at tilbyde et fjerde stik med coronavaccine til ældre på plejehjem. Men det er ikke vejen frem at give et folk en vaccine hvert halve år, mener førende ekspert.

Israel har under hele coronapandemien været et af de lande, der har været længst fremme i forhold til vacciner mod coronavirus. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Ikke til alle

Professor Andrew Pollard fra Oxford University siger således til britiske The Telegraph, at man er nødt til at tænke i andre alternativer:

- Vi kan ikke vaccinere hele planeten hver sjette måned. Vi er nødt til at koncentrere os om de udsatte i stedet for at tilbyde doser til alle over 12 år.

Dermed mener han blandt andet, at det heller ikke giver mening at give folk helt ned til 12 år et boosterstik.

- Men vi har brug for mere data for at vurdere, hvornår og hvor ofte vi skal vaccinere de udsatte, fremhæver Andrew Pollard i stedet til mediet.

Det værste er bag os

Fredag begyndte Israel også at uddele fjerde stik til ældre på plejehjem. I Tyskland har sundhedsminister Karl Lauterbach fortalt tv-stationen ZDF, at tyskerne skal have et fjerde stik.

Det mener Pollard dog ikke giver mening:

- Det værste er bag os. Vi skal bare gennem vinteren. På et tidspunkt er vi nødt til at åbne samfundet helt igen, lyder det for en af hovedmændene bag AstraZenecas vaccine.

Det er endnu ikke meldt ud fra de danske sundhedsmyndigheder, om et fjerde vaccinestik også kan komme på tale i Danmark.

Sundhedsstyrelsen oplyste i en skriftlig kommentar i forrige uge, at man 'løbende følger udviklingen i epidemien og i vaccinernes effekt'.

På det grundlag vurderer man behovet for vaccination og eventuel revaccination, lød det fra Sundhedsstyrelsen.