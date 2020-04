Professor beder muslimer drikke vand under fasten

Tørre slimhinder kan øge faren for at få corona, siger en norsk immunolog

Torsdag aften begynder ramadanen, som betyder 30 dages faste for muslimer over hele verden.

De skønnede 320.000 muslimer i Danmark skal derfor afstå fra både mad og drikke i perioden mellem solopgang og solnedgang.

Men nu advarer en norsk immunolog og professor mod, at muslimer ikke indtager væske i de mange timer hver dag.

- Hvis jeg var muslim, ville jeg drikke vand i løbet af dagen for at opretholde væskebalancen, siger professor og immunolog ved Universitetet i Oslo Anne Spurkland.

Det skriver NRK.no

Coronavirus kan muligvis trives i tørre slimhinder

Ifølge Spurkland øger tørre slimhinder risikoen for virusinfektioner generelt, og der er grund til at antage, at selv om coronavirus er en ny virus, at det også er tilfældet for den.

Immunologen fortæller, at det kun hjælper delvist at skylle munden med vand, som er tilladt under fasten.

- Det kan hjælpe med at skylle virussen væk, men ned i luftvejene skal man drikke, for at det er vådt nok, siger Anne Spurkland.

Det norske Folkehelseinstituttet (FHI) - der svarer til Sundhedsstyrelsen herhjemme - har ikke rådgivning til fastende muslimer, men to af FHI's overlæger bekræfter Spurklands bekymring.

- Det er korrekt, at tørre slimhinder kan gøre kroppen mere sårbar over for infektioner. Vi ved ikke, hvilken betydning det har for smitte og sygdom med covid-19, siger overlæge Didrik Vestrheim i en mail til NRK.

Se også: Læg Allah på hylden og lyt til videnskaben

- Man kan ikke drikke i fasten

Hos Dansk Islamisk Trossamfund har man ikke taget stilling til rådet om at drikke vand under fasten for at undgå eventuel forhøjet risiko for smitte.

- Men reglen er meget tydelig; man spiser ikke, man ryger ikke, og man drikker ikke fra solopgang til solnedgang. Det fortæller Hatice Kocer Aras, som er frivillig i Dansk Islamisk Trossamfund.

- Man kan ikke holde en faste, hvor man ikke spiser - men drikker. Det er bestemt af islam, siger Hatice Kocer Aras.

Hun understreger dog, at man kun skal følge reglerne, hvis man er sund og rask.

- Hvis der er nogen, der føler sig svage eller er ramt af corona, så kan de lade være med at faste.

- Hvad skal man gøre, hvis man er rask, men er ængstelig for at blive ramt af virussen?

- Man skal føle sig selv og se, hvordan man har det, men en bekymring er ikke nok til at bryde fasten. Men man kan faste på andre tidspunkter - om et år eller to. Faste er en individuel sag.

Ramadanen kommer i år til at forløbe på en anderledes måde end vanligt. På grund af coronavirus vil den daglige aftenbøn i moskéerne nemlig ikke kunne gennemføres. Og fællesspisninger og den store afslutningsfest eid udgår.

- Hvordan er det at fejre ramadanen under disse forhold?

- Man ser alligevel frem til det. For en forholdende muslim (holder alle reglerne, red.) er det ikke bare fasten, men selve måneden, der er meget velsignet og har en atmosfære og traditioner. I år er vi bare forhindret i at mødes i store forsamlinger og spise fælles måltider sammen, siger Hatice Kocer Aras.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen udgivet en række gode råd i forbindelse med fejringen af ramadanen i en tid med covid-19. Her er dog ingen råd til indtagelse af vand.

Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet