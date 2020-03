Professor: Coronaplan giver kø på motorvejene

Hvis du i forvejen er vant til at holde i kø på motorvejen i myldretiden, kan du godt væbne dig med tålmodighed i den kommende tid.

Den seneste opfordring til danskerne om, at man skal undgå at benytte den offentlige transport i myldretiden vil nemlig betyde længere køer på de strækninger, hvor der normalt også opstår kø.

Det forklarer Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi fra Københavns Universitet.

- Der, hvor der i forvejen er trængsel, betyder bare en procent flere biler rigtig meget for, hvor lange køerne bliver. Så det vil kunne mærkes der, hvor der i forvejen er trængsel, forklarer Mogens Fosgerau.

Han forklarer samtidig, at det generelt ikke kommer til at lamme trafikken på vejene, at folk nu opfordres til at undgå bus, tog og metro i myldretiden. Forskningen på området viser nemlig, at det er de færreste, der springer over i bilen, hvis man begrænser adgangen til den offentlige transport.

- Det er heldigvis ikke så slemt, fordi overflytningen mellem kollektiv trafik og biler på vejene ikke er så stor. De fleste folk vil mest flytte rundt på, hvornår de tager bus eller tog. Så vil de tilpasse det at cykle eller gå i stedet eller blive hjemme. Kun i mindre grad ved at flytte over i biler, forudser Mogens Fosgerau.

Han forklarer desuden, at det kan blive dyrt for samfundet, hvis markant færre bruger den offentlige transport over længere tid.

- Hvis man reducerer kapaciteten, så vil den årlige omkostning være i milliardklassen. Det koster i besvær med at komme på arbejde i tidsforbrug, når man gør op, hvad det er værd, forklarer trafikforskeren.

