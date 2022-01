Professor: Derfor giver kortere coronapas mening

Et flertal i Folketinget er enige med Sundhedsstyrelsen i, at coronapassets varighed bør forkortes for dem, der endnu ikke har fået tredje vaccinestik.

Begrundelsen er, at vaccinerne har vist sig mindre modstandsdygtige mod den mere smitsommere omikronvariant, end det var tilfældet med delta.

Men der også er en sidegevinst ved at gennemføre ændringen, siger Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Institut for Farmaci ved Københavns Universitet.

- Det vil motivere flere til at få det tredje stik. Specielt blandt de unge er der en del, der endnu ikke er blevet vaccineret for tredje gang, og det er også her, at smitten er høj. Så det giver god mening, siger professoren.

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvor længe coronapasset skal gælde for dem, der har fået tredje stik. Det skyldes først og fremmest, at man ikke har det nødvendige talgrundlag.

- Det ser for tredje stiks vedkommende ud som om, at immuniteten også falder med tiden. Men vi har ingen danske data endnu. De kommer nok først i slutningen af denne uge eller i næste uge, siger Camilla Foged.

Hun forudser imidlertid, at der slet ikke bliver brug for at sætte en udløbsdato på, fordi det ikke er relevant.

- Hvis vi kigger nogle måneder frem og alle enten er vaccinerede tredje gang eller har været smittet - og hvis vi i øvrigt ikke bliver ret syge af det, giver det måske ikke mening.

- Men lige her og nu er det et godt redskab til at begrænse smitten og sikre, at den bliver fordelt over de næste par måneder, så der ikke er for mange, der bliver smittet på én gang.

- Der kan være samfundsfunktioner, som kan være svære at opretholde, hvis alle er syge på samme tid, siger Camilla Foged.