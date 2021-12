Professor: Det skal du vide om børnevaccinen

Argumenter for vaccination

1. Forebyggelse af smitte

En af de primære argumenter for, at man skal lade sit barn blive vaccineret mod corona, er, at det vil nedbringe smitten, lyder det fra Anton Pottegård.

For på nuværende tidspunkt er der rigtig meget smitte blandt 5-11-årige.

- Det er forventeligt, at man kan nedbringe den her hidsige smitte, der er blandt de 5-11 årige, ved at nogle af børnene bliver vaccineret, siger han.

2. MIS-C

Ifølge professoren er et andet hovedargument for at vaccinere, at man forebygger, at børn udvikler MIS-C, som står for 'multisystem inflammatory syndrom in children'

- Det er en tilstand som børn kan få, hvis de får corona, der påvirker flere organer i kroppen og kræver indlæggelse på et hospital og ofte intensiv behandling.

- Der er et dansk studie, der siger, at det rammer cirka én ud af 4000, siger Anton Pottegård.

3. Samfundseffekt

Ud over forebyggelse af smitte og at børn udvikler MIS-C, så peger Anton Pottegård også på andre argumenter for vaccination.

- Børnenes hverdag må forventes at blive bedre, fordi børnene blandt andet bidrager helt vildt til de incidenstal, som lige nu afgør, hvor meget af børnenes hverdag der laves om. Så mindre smitte giver en mere normal hverdag.

- Og selvom det måske ikke er en så stor ting, så er der også de børn, som er bekymret over at smitte kammerater, forældre eller bedsteforældre. Ikke at man skal behandle alene på grund af en bekymring, men jeg synes, at det må tælle med, at nogen børn så og sige kan have gavn af vaccinen på deres generelle oplevelse på at være med i en pandemi, fortæller Anton Pottegård.