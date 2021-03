Professor: - Folk vil stadig kalde den AstraZeneca

Vaccineproducenten har fået godkendt navneskiftet 25. marts af Det Europæiske Lægemiddelagentur, og det har ifølge AstraZeneca selv været planlagt i flere måneder. Professor i vaccinedesign tror ikke, at det nye navn kommer til at få nogen stor betydning

Ekstra Bladet kunne tirsdag formiddag fortælle, at AstraZeneca-vaccinen skifter navn til Vaxzevria.

Det sker, efter at vaccineproducenten 25. marts fik godkendt navneskiftet af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). AstraZeneca selv siger i en mail til Ekstra Bladet, at det har været planlagt i mange måneder.

Ifølge Camilla Foged, der er professor i Vaccine Design og Delivery ved Københavns Universitet, er det ganske normalt, at lægemidler får et navn i forbindelse med markedsføring. Men det er usædvanligt, at det sker nu, mener hun.

- Timingen betyder, at mange nok vil tænke, at det handler om, at firmaet ikke vil have for meget negativ omtale, siger Camilla.

- Det undrede mig faktisk også, at vaccinen ikke fik et specifikt navn, da den blev nødgodkendt af EMA i januar måned, ligesom at Pfizer-vaccinen rigtigt hedder 'Comirnaty'.

AstraZeneca: Nyt navn skyldes ikke dårlig omtale

Vil nok ikke ændre noget

AstraZeneca har i flere uger været omdrejningspunkt for store undersøgelser og dårlig omtale, fordi der i flere lande er indberettet sjældne og alvorlige bivirkninger, efter personer har modtaget vaccinen. Firmaet selv afviser overfor Ekstra Bladet, at det nye navn skulle have noget med den dårlige omtale at gøre.

Camilla Foged tror ikke, at navneændringen i praksis kommer til at betyde meget.

- Folk vil blive ved med at kalde vaccinen for AstraZeneca, tror jeg. Der er heller ikke nogen, der kalder Pfizer-vaccinen for dens rigtige navn, selvom den har heddet Comirnaty hele tiden.

- Hvorfor tror du, folk stadig vil kalde den det?

- I folkemunde vil den altid hedde AstraZeneca. Skaden er sket, Det er for sent at rette op på den negative omtale, AstraZeneca har fået, siger Camilla.

- Hvad skal der så ske nu?

- Nu skal de danske sundhedsmyndigheder have lavet det om, så der står det rigtige navn på indlægssedlerne og i vejledningerne til sundhedspersonalet, og så er det også reelt at informere borgerne om, at vaccinen har ændret navnet.

