Professor: Forbudte optagelser er vigtige

I sidste uge blev der nedlagt et fogedforbud, så TV2 ikke kunne vise skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

I klippene ses en 90-årig kvinde i private situationer, hvor hendes behov for personlig pleje groft tilsidesættes. Hun har demens og kan derfor ikke give et gyldigt samtykke til at vise klippene.

Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet hælder dog til, at den offentlige interesse vejer tungest i sagen.

- Man kan diskutere afvejningen mellem beskyttelsen af den private og hensynet til offentligt interessante spørgsmål.

- Jeg hælder mest til at mene, at hensynet til at kunne diskutere og se, hvad der foregår, vejer tungere, siger han.

Vred Pape: 'Det er en skandale'

Tunge interesser

Optagelserne, der er filmet over 16 dage i efteråret 2019, er lavet sammen med kvindens syv børn og barnebarn, der er beskikket værge.

De vil gerne have dokumentaren ud. Retten lægger dog vægt på, kvindens ret til privatliv vejer tungere end offentlighedens interesse i klippene.

Men Sten Schaumburg-Müller vurderer, at familiens samtykke betyder noget i denne her sag.

Spørgsmål: Kan danskerne ende med at se optagelserne?

- Det vil jeg ikke afvise. Som sagt hælder jeg til, at der er tungtvejende interesser, ligesom de pårørende samtykker.

- Det er ikke afgørende, men det vægter. Men det er i sidste ende domstolene, der skal vurdere det, siger Sten Scahmburg-Müller.

Rådmand vil ikke politianmelde Ekstra Bladet

Endte i Højesteret

Han fortæller, at det er op til TV2 at kære sagen til Højesteret. Her er en lignende sag blevet taget op i slutningen af 1980'erne.

- Det skal siges, at optagelserne var knap så private. Men de viste patienter, som ikke var i stand til at give samtykke i fastlåste stillinger, siger juraprofessoren.

Ekstra Bladet har tirsdag valgt at offentliggøre nogle af de skjulte optagelser, som der blev nedlagt fogedforbud mod, at TV2 viste.

Formand om TV2-afsløringer: - Langt værre end jeg havde troet

Risikerer en retssag

Det kan føre til et retligt efterspil, lyder det fra Sten Schaumburg-Müller.

- EB - altså deres chefredaktør - er i åbenlys risiko for at blive bragt for retten for overtrædelse af straffeloven, siger han.

Det er Aarhus Kommune, som har fået nedlagt forbuddet i først byretten og siden landsretten.

Det har dog ført til, at forstanderen for plejehjemmet er blevet udskiftet, ligesom der er sket fyringer.

Den berørte kvinde er ligeledes blevet flyttet til et nyt plejehjem.

Kræver svar fra ældreminister: - Rystende