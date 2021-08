Professor: Fornuftigt at vaccinere børn mod influenza

Sundhedsstyrelsens anbefaling om at vaccinere børn i alderen to til seks år mod influenza er rigtig fornuftig, mener professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet Camilla Foged.

- Anbefalingen skyldes til dels, at vi ikke havde nogen nævneværdig influenza sidste år, fordi vi havde effektive restriktioner. Derfor forventer man, at sæsoninfluenzaen her til efteråret bliver tilsvarende hårdere.

- Det kan lægge pres på sundhedssystemet, når vi samtidig har en coronapandemi, siger hun.

Sundhedsstyrelsen skriver i anbefalingen, at der er tale om et gratis og frivilligt tilbud, som alle forældre til børn i aldersgruppen opfordres til at tage stilling til.

I anbefalingen udtaler vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst, at man ved, at man kan bremse influenzasmitten markant, hvis man vaccinerer de to- til seksårige.

Vaccinen til de to- til seksårige vil ikke blive givet med et stik, men med en næsespray. Den kan gives hos lægen, på visse apoteker og på private vaccinationsklinikker.

- Vaccination med næsespray er et velafprøvet princip, der har været brugt i udlandet en del år. Og det er selvfølgelig rarere for børnene ikke at skulle stikkes, men at få en næsespray, der virker lige så godt, siger Camilla Foged.

I anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen stå der også, at langt de fleste børn får en mild infektion og et ukompliceret forløb, når de smittes med influenza.

En lille andel kan dog få komplikationer i luftvejene eller forværring af astma.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at alle over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme og sundheds- og plejepersonale med kontakt til sårbare borgere bliver vaccineret mod influenza.

At man igen i år anbefaler sundheds- og plejepersonale at blive vaccineret, er også meget fornuftigt, mener Camilla Foged.

- Det er absolut en god idé, at sundhedspersonale også bliver vaccineret, så man ikke udsætter risikogrupper for unødig influenzasmitte, siger hun.