Professor forstår putte-fester: Kan være okay at sutte på en agurk

Skal du til putte-middag eller har du været, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Når 1.g-piger sutter på en agurk eller slikker flødeskum af en ældre dreng som led i optagelsesritual i gymnasiet, er det ikke i sig selv et problem

Det vurderer professor i Historie og kønsforsker Hans Bonde, som mener, at voksne og medier bør skrue gevaldigt ned for forargelsen over de stærkt omtalte og berygtede putte-arrangementer, som foregår på visse gymnasier for tiden.

Undervisningsministeriet og en række gymnasierektorer tager kraftig afstand til striben af historier om, hvordan især kvindelige 1.g'ere føler sig tvunget til at deltage i fornedrende selskabslege for at få lov til at servere for 3.g'erne.

Putte betegner en 1.g'er, som lige er begyndt i gymnasiet. Foto: Anthon Unger

Blindebuk var sexleg

Men det er slet ikke nyt, at unge udforsker hinanden og egne grænser igennem seksuelle lege, fastslår Hans Bonde, som er professor, Ph.D. og dr.phil på Københavns Universitet.

- Ungdommen har altid følt sig ind på sex igennem ritualer. Vi kan tage balkulturen omkring år 1900, hvor man gjorde sig til for måske at gøre kontakten vedvarende og til sidst blive forlovede. Der har altid været ritualiserede lege, hvor man sanseligt kom i nærheden af hinanden. Det er en del af menneskehedens væsen, siger professoren.

Mens nogen måske er af den opfattelse, at fortidens unge var langt mindre seksuelt udfarende end i dag, påpeger Hans Bonde, at 1700-tallets julestuer var fyldt med sex, sjov og ballade.

- Tag for eksempel selskabslegen blindebuk. Her fangede man med bind for øjnene måske en pige og skulle gætte, hvem hun var ved at føle på hende. Eller en pige fangede en dreng. Der kan man så tænke over, hvor hun eller han er blevet befølt, og det har klart været en seksuel leg, siger Hans Bonde.

Unge mennesker har altid været optagede af kønslivet. Foto: Olivia Loftlund

Trille julekage

En anden populær juleleg var at trille julekage.

- Du har en dreng og pige fra landet, der ligger på et bord ovenpå hinanden med fronten mod hinanden. Så ælter alle de andre unge dem, så de kommer rigtig tæt på hinanden med alle organerne, forklarer professoren, som med nutidens ord vil betegne løjerne som at tørbolle.

Det nøjedes de ikke med i Antikkens Grækenland.

- Selve skolen var en erotisk plads, hvor man dels havde et alter til Eros (kærlighedens og seksualitetens gud, red.), dels plads til livlig sex mellem unge mænd, der - som bekendt - var nøgne under idrætsudøvelsen. De dyrkede ikke sex, mens de dyrkede atletik, men kunne sagtens være kærester udenfor legene.

- Udover at de kendte hinandens kroppe, var der desuden statuer med mænd med erigerede penisser overalt. Dengang var der liv og glade dage, og ungdommen gik uendeligt mere til vaflerne end i dag.

Professor Hans Bonde mener, vi bør skrue ned for forargelsen over ungdommens udskejelser. Foto: Betina Garcia/Ritzau/Scanpix

Ny bornerthed

Med moderniteten opstod den evige kamp om, hvilken grad af frisættelse, mennesket skulle have adgang til.

I Danmark gik kvinder omkring år 1900 fra ikke at kunne vise fødderne frem til at kunne gå i fodfri kjoler og vise anklerne.

- I dag har vi det modsatte, hvor nøgne kroppe på internettet viser det hele, men samtidig er der tilbøjelighed til reaktioner mod nøgenhed i det offentlige rum, siger Hans Bonde, som ser den voksende nypuritanisme visse steder i samfundet som et problem.

- Der er kommet en ny bornerthed. Unge vil ikke gå i bad, når de har været til idræt, og mange tør ikke være nøgne på strandene, fordi så risikerer man, at det bliver filmet og lagt på internettet.

Krænkelser giver adgang til sex

Professoren understreger, at overgreb og seksuelle krænkelser er ulovlige og naturligvis ikke bør tolereres, men når det kommer til putte-fester, er det noget, man selv vælger at deltage i, påpeger han.

At betegne vor tids gymnasiale ritualer med seksuelle undertoner som en forrået krænkelseskultur eller ligefrem voldtægtskultur er ifølge Hans Bonde en enorm overfortolkning.

- Men der har den seneste tid været en kæmpe opmærksomhed rettet mod krænkelseskultur igennem medierne, siger Hans Bonde med reference til bl.a. #metoo-debatten.

Hans teori er, at det for dele af samfundet og medierne er så fremmed at tale åbent og direkte om sex, at betegnelser som krænkelser bliver misbrugt.

- Alle voksne ved, at sex er lækkert, men det er som om, der er en opfattelse af, at pæne mennesker ikke taler om sex, og så kan de pæne medier heller ikke behandle det direkte. Så kan man kun nærme sig på det i spalterne eller fjernsynet ved at skrive om krænkelser og f.eks. putte-middage, mener professoren.

Puttefest i Dyrehaven. Foto: Sofia Busk

Helligt forargede

- Så handler det om, at piger skal slikke agurker, og så kan man helligt forarget sidde og nyde sex på afstand ved at skrive om, at det er krænkende.

Det er ufedt at blive udnævnt som krænker, men man er ifølge Hans Bonde ikke pr. definition krænker, fordi man er nysgerrig efter et udforske seksualitet og andre mennesker.

- Så kan det være, nogen kan genkende sig selv i de udnævnte krænkere, men det anses ikke for okay. Og ved så hele tiden at tale om krænkelser, kan det være en nyfigen måde at komme ind i et oplevelsesrum, hvor der foregår noget seksuelt, hvor man udadtil kan sidde og blive forarget.

- Hvad handler det så om, når piger står frem og føler sig seksuelt fornedrede og krænkede?

- At deltage i noget, man fortryder bagefter, er en helt almindelig foreteelse i menneskelivet, som i øjeblikket bliver blæst helt utroligt op i medierne.

Fra fræk til nonne

Det kan der ifølge Hans Bonde være flere motiver bag.

- Man kan sige, at mennesker antager forskellige roller, og hverdagen er et teater. Den ene dag er man den friske, frække og frejdige pige. Og får man en hård reaktion af sine forældre eller andre omgivelser eller fortryder man selv, så kan man spille det mere nonneagtige kort.

Det er efter Hans Bondes opfattelse slet ikke nyt, men de sociale og etablerede medier giver adgang til nogle nye platforme, hvor 'enhver følelse, som burde være en døgnflue, kan blive forstørret op i vanvidsmålestok'.

- Her bliver medierne en fantastisk scene, hvor man kan få sine oplevelser og holdninger eksponeret ekstremt hurtigt.

- Du er inde på, at medierne har et ansvar for, hvordan man formidler emner som putte-middage, men hvad er rådet til forældrene, som også kan være bekymrede for deres børn?

- Det er normalt, at forældregenerationen er foruroliget over det, de unge mennesker foretager sig. Men man kan jo tænke på sin egen ungdom, og hvis man er født for 70 år siden, kan nogen minde sig selv om, hvordan det var at danse nøgen til psykedelisk musik, siger Hans Bonde, som advarer mod, at tabuisere unges seksuelle nysgerrighed i en grad, så man gør sig selv moralsk uantastelig.

- Sex er dejligt, vigtigt og interessant, og det skal de unge have et frirum til selv at finde ud af. Men selvfølgelig skal vi gribe hårdt ind overfor virkelige overgreb.

Skal 3.g-drenge lade være med at invitere udvalgte 1.g-piger til middage med seksuelle overtoner? Ja Nej Skal 3.g-piger lade være med at invitere udvalgte 1.g-drenge til middage med seksuelle overtoner? Nej Ja Skal der være seksualundervisning i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser? Ja Nej Skal 3.g-drenge lade være med at invitere udvalgte 1.g-piger til middage med seksuelle overtoner? 75 % Ja 25 % Nej Skal 3.g-piger lade være med at invitere udvalgte 1.g-drenge til middage med seksuelle overtoner? 70 % Ja 30 % Nej Skal der være seksualundervisning i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser? 67 % Ja 33 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Skal du til putte-middag eller har du været, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.