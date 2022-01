Professor i vaccineopråb

Professor i vaccinedesign Camilla Foged opfordrer i Jyllands-Posten Sundhedsstyrelsen til, at hurtigst muligt revurdere grundlaget for at anbefale vaccination af børn.

Det gør hun, efter at den smitsomme omikronvariant, som har været skyld i stigende smitte herhjemme på trods af vaccinerne, har ændret grundlaget for den oprindelige anbefaling.

- Det primære argument for at begynde at vaccinere børnene var at reducere smitten i samfundet. Og det har ændret sig nu. Nu ser det ud, som om der med omikron ikke er så stor en smittereducerende effekt, som der var med delta, siger hun til Jyllands-Posten.

Sundhedsstyrelsen anbefalede tilbage i november sidste år vaccination af børn mellem 5 og 11 år for at bekæmpe den stigende smitte, der var blandt børn på daværende tidspunkt.

Vi har simpelthen brug for mere immunitet blandt børnene, lød det fra Helene Probst på det pressemøde, hvor vaccinerne blev anbefalet til børn mellem 5-11 år.

Kort tid efter kom omikronvarianten til Danmark, der har været skyld i rekordhøje smittetal herhjemme, men som også har vist sig mildere end tidligere varianter.

Camilla Foged mener, at der stadig er gode argumenter for at vaccinere børn. Ligeledes siger professoren til avisen, at man som forælder bør lade sit barn blive færdigvaccineret, hvis barnet allerede har fået sit første stik.