Professor indrømmer: Har løjet sig sort

En amerikansk professor i afrikanske og latinamerikanske studier har ikke afro-amerikanske rødder, som hun ellers gennem hele sin karriere har påstået.

Det indrømmer Jessica Krug selv i en blog på mediet Medium.

'I hovedparten af min voksne liv, har hvert eneste træk, jeg har foretaget, og hver eneste relation, jeg har formet, haft rødder i en napalm-giftig muld af løgne,' indleder hun sit indlæg.

Hun fortæller, at hun igennem sit voksne liv har skjult sin jødiske opvækst i Kansas City for i stedet at påtage sig 'en sorthed, som jeg ikke havde nogen ret til at tage'.

'Først nordafrikansk sorthed, så amerikansk nedstammet sorthed og siden caribisk Bronx sorthed,' skriver hun.

'Kan ikke nævne deres navne'

Ifølge The Guardian har Krug skrevet flere bøger, og hun har modtaget støtte fra flere kulturelle institutioner til hendes bøger.

Blandt andet har hun i bogen 'Fugitive Modernities' omtalt sine forfædre og slægtninge, 'hvis navne, jeg ikke kan nævne, for deres egen sikkerheds skyld, uanset om det er i min barrio, i Angola eller i Brasilien'.

Men de slægtninge var altså det pure opspind.

'Jeg har skabt intime relationer med kærlige, medfølende mennesker, som har stolet på mig og taget sig af mig, når jeg hverken har fortjent deres tillid eller deres omsorg', skriver hun.

Krug har brugt sit eget 'ophav' i sit forfatterskab. PRIVATFOTO

Hun forklarer selv løgnen med, at hun 'tydeligvis' har kæmpet med nogle mentale helbredsproblemer, og at de var medvirkende til, at hun som ung påtog sig den stjålne identitet og fortsatte med at udvikle den.

Hun understreger dog, at 'mentale helbredsproblemer aldrig kan forklare eller reffærdiggøre, tilgive eller undskylde, at jeg, på trods af at vide det og kritiserer alle ikke-sorte for at appropriere fra sorte, har skabt min falske identitet udelukkende ud fra sorte liv'.

Arbejdsplads undersøger

Hun skriver, at hun mange gange har overvejet at afsløre løgnen, men at hendes 'kujonagtighed altid var stærkere end min etik.'

En talsmand for Jessica Krugs arbejdsplads, George Washington University, siger til CNN, at man er opmærksom på hendes blog, og at de undersøger situationen, men at de 'ikke kan kommentere personaleanliggender yderligere'.