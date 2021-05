Professor: - Jeg ser ingen tegn på tredje bølge

Antallet af nye smittede ligger i dag igen på et stabilt leje, og det har det gjort i næsten to uger. Professor synes, det er lyst ud

Søndag eftermiddag oplyste Statens Serum Institut, at der i det seneste døgn var registeret 949 nye coronatilfælde.

Og lige præcis antallet af nye smittede har i de seneste to uger ligget stabilt omkring 1000 nye tilfælde.

Det giver ifølge Thorkild Sørensen, der er professor emeritus ved Afdeling For Epidemiologi ved Københavns Universitet, ingen grund til alarm.

- Så længe smitten ikke sætter mere alvorlige spor, end det vi ser nu, så synes jeg, at det er helt ok, siger han til Ekstra Bladet.

I starten af maj var både Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm og SSI's Henrik Ullum optimistiske.

'Ingen spor af tredjebølge'

For selvom der er blevet lukket mere op i samfundet, og weekendens varme vejr lokker danskere ud for at nyde solens stråler, har vi ikke ramt en tredjebølge af smittede, som blev spået.

I hvert fald ikke hvis man spørger Thorkild Sørensen.

- Der er jo slet ikke den stigning, som mange har frygtet, da vi lukkede så meget op, siger han.

- Jeg kan ikke rigtig se nogle tegn på en tredje bølge, og jeg tror faktisk heller ikke, at den kommer.

- Hvor høj skal smitten være, før det bliver problematisk?

- Det er meget svært at vurdere, men hvis smitten begynder at vise sig i indlæggelser blandt yngre og midaldrende voksne, som ikke er vaccineret endnu, er det et faretegn.

- Og det tror jeg, at myndighederne holder godt øje med.

Varmt vejr hjælper

Faktisk hjælper det gode vejr på, hvor meget coronavirussen smitter.

- Der er en kolossal forskel på at være udenfor eller indenfor, når det kommer til smittespredning, fortæller Thorkild Sørensen.

- Vejret har den fantastiske betydning, at sygdommen smitter meget, meget mindre, når man er udenfor, medmindre man selvfølgelig er i tæt fysisk kontakt.

Ifølge Thorkild er det blandt andet fordi, at udenfor bliver luften fortyndet i et uendeligt rum, fremfor hvis du er indendørs bag lukkede døre og vinduer.

Men den friske luft er ikke den eneste faktor.

- Ud over at være udendørs, så dræber UV-lys også mikrober i luften, og det er jo noget, som solen sender rigeligt af ned til os lige nu, siger Thorkild Sørensen.