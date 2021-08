Professor: Klimarapport bliver et wake-up-call

Verden over bliver der reageret alt, alt for langsomt på klimaforandringerne.

Det kommer efter alt at dømme til at være en af hovedkonklusionerne i den delrapport, FN's klimapanel IPCC udkommer med i dag.

Og rapporten bliver et 'wake-up-call' til de politikere, der forventes at reagere på dens konklusioner. Det mener flere forskere - heriblandt danske Sebastian Mernild, som er professor i klimaforandringer ved Syddansk Universitet og hovedforfatter på IPCC-rapporten.

- Jeg tænker bestemt, at den bliver et wake-up-call, for der er mange stærke konklusioner, som er ret markante, siger han til Videnskab.dk.

Flere ekstreme vejrhændelser

Han må ikke afsløre detaljer omkring rapporten forud for offentliggørelsen, men fortæller, at der blandt andet vil være fokus på menneskets store og mere tydelige ansvar for klimaforandringerne, ligesom der også bliver zoomet ind på de ekstreme vejrhændelser, vi oftere og oftere ser rundt omkring i verden.

Det kan være tørke og hedebølger, som vi ser det i store dele af Nordamerika og Sydøsteuropa - med altødelæggende skovbrande til følge - eller voldsomme oversvømmelser, som vi har set i blandt andet Tyskland og Kina i løbet af de seneste måneder.

'Simpelthen så vigtigt'

Meteorolog og klimaformidler Jesper Theilgaard har også læst rapporten, men må heller ikke referere punkterne, før den er offentliggjort. Men han understreger, at rapporten bør studeres godt og grundigt af beslutningstagerne.

- Det er simpelthen så vigtigt for fremtiden, at vi stopper op og tænker os om. Der er så mange risici forbundet med et ændret klima, fastslår han og peger også på de mange ekstreme hændelser, vi har set i den seneste tid.

Han håber, at netop disse hændelser kan være med til at understrege alvoren og sætte tingene i perspektiv for den almindelige borger.

- Der er måske en vis træthed omkring klimaforandringerne, men jeg tror, at de oversvømmelser, hedebølger og isafsmeltninger, vi har set, har været et wake-up-call for mange, siger han.

Fem års forskning samlet

Det er sjette gang, FN's klimapanel udkommer med en rapport af denne type, som er blevet til i samarbejde mellem hundrevis af forskere. Formålet med rapporten er at sætte spot på, hvad der er sket med klimaet og hvorfor - og ikke mindst hvad konsekvenserne kan blive, hvis ikke verdenssamfundet reagerer.

- Rapporten er interessant, fordi den er en opsummering af alle forskningsresulater de seneste fire-fem år. Det er en status på hele klimaområdet - et samlet overblik - over udviklingen for temperaturen, nedbøren, isen, havene, forklarer Jesper Theilgaard.

Sidst rapporten udkom var i 2014, og den konklusioner lå til grund for Paris-aftalen i 2015. Den nye rapport, som udkommer i to dele - dagens udgivelse er første del - skal blandt andet lægge grundstenen til Cop26 i Glasgow til november, forklarer meteorologen.

- Det er en utrolig vigtig rapport, og det bliver spændende at se, hvordan verdens beslutningstagere kommer til at reagere. For som rigtig mange forskere allerede har sagt: Det er politikerne, der skal tage ansvaret på sig, siger han.

Det danske aspekt

Rapporten er global og kommer ikke til at zomme ind på, hvad klimaforandringerne vil betyde for lille Danmark specifikt. Men den data, der ligger bag rapportens konklusioner, vil danske forskere i de kommende måneder og år kunne bruge til at kortlægge risiciene herhjemme.

Jesper Theilgaard peger blandt andet på en stigende vandstand i verdenshavene samt nedbørstilvækst som nogle af de ting, der kan få store konsekvenser for et land som Danmark.

Som noget nyt giver rapporten dog også mulighed for at komme lidt tættere på klimaforandringerne rundt omkring i verden. Forskerne vil nemlig blandt andet præsentere et interaktivt atlas, hvor man kan zoome ind på cirka 60 forskellige regioner verden over.

- Det vil blandt andet gøre, at klimaforandringerne bringes tættere i kontakt med os borgere. Det er spændende, fordi det viser interessante variationer fra et område til et andet, forklarer den danske hovedforfdatter Sebastian Mernild til Videnskab.dk.