Professor med vildt forslag: Del Danmark i to

Ifølge professor i infektionssygdomme Lars Østergaard bør vi dele Danmark i to i et forsøg, der skal nedbringe antallet af alvorlige sygdomsforløb og dødsfald

Del Danmark i to ved Storebælt.

Sådan lyder opfordringen fra professor i infektionssygdomme Lars Østergaard i et interview med Politiken.

Helt konkret skal det foregå sådan, at den ene halvdel af Danmark skal leve, som de plejer og altid har gjort, mens den andel halvdel skal gøre en ekstra indsats.

Som de plejede

- I den ene del af landet lever alle vinteren igennem, som de plejede før covid, og som mange måske gør igen.

- I den anden landsdel opfordres alle kraftigt til en ekstraordinær forebyggelsesindsats i nogle uger og måneder om vinteren under udbrud og epidemier med RS-virus, influenza og covid-19. Vi skal se, om det kan begrænse sygdomsbyrden, og hvad de afledte positive såvel som negative konsekvenser er bredt set, siger Lars Østergaard til Politiken.

Annonce:

Han understreger dog, at vi ikke skal have restriktioner, som da det var værst i foråret 2020, men blot frivillige værktøjer såsom hjemmearbejde, fokus på håndhygiejne, begrænset social aktivitet og brug af mundbind.

Året efter skal vi så bytte, og så kan eksperterne bruge den store mængde data til eventuelt at indføre tiltag, der kan nedbringe antallet af alvorlige sygdomsforløb og dødsfald.

Ramt af 'tripledemic'

I vinteren 2022/2023 har Danmark været ramt af et usædvanligt sygdomsfænomen, der har fået navnet 'tripledemic'.

Det har direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Hele Europa har en 'tripledemic', hvor en kombination af luftvejssygdommene covid-19, influenza og RS-virus breder sig, og i Danmark er det lige nu coronasmitten, der fylder mest.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vinteren byder på øget smitte, og lige nu er der en cocktail af luftvejsinfektioner i omløb, fortæller Henrik Ullum. Foto: Jonas Olufson

- Vi skal holde fast i - eller genoptage - de gode vaner for hygiejne og blive hjemme, hvis man har symptomer, lød det fra Henrik Ullum over for Ekstra Bladet.

Samtidig ser vi tegn på overdødelighed.

Annonce:

75 år eller ældre

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) på deres hjemmeside i forbindelse med udgivelsen af sin seneste tendensrapport

Især blandt personer, der er 75 år eller ældre, har der været registreret flere dødsfald end ventet.

- Lige nu oplever vi det, der nærmest kan kaldes en tredobbelt epidemi med coronavirus, influenza og RS-virus, lød det fra SSI-direktør Henrik Ullum.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Samtidig cirkulerer der jo en lang række andre luftvejsinfektioner. Tilsammen bidrager det til, at rigtig mange danskere lige nu er syge, og det er nok med til at bidrage til en dødelighed, der er højere end forventet.

I uge 52 faldt antallet af registrerede coronatilfælde fra 157 pr. 100.000 indbyggere i uge 51 til 115.