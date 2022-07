Professor: Minksag svækker tillid til politikere

Minksagen har svækket borgernes tillid til systemet. En tillid, som ellers er afgørende vigtig for, hvor lykkeligt et samfund er.

Det siger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen. Han leder Hope-projektet, der løbende har undersøgt borgernes opfattelse af coronahåndteringen.

- Som minimum afdækker Minkkommissionen voldsom inkompetence i embedsværket. Forskningen viser, at den erfaring er nok til at sænke tilliden hos borgerne, skriver han på det sociale medie Twitter.

Michael Bang Petersen uddyber over for Ritzau, at borgernes tillid til de politiske institutioner generelt er steget siden 1980.

I 1980 havde vi cirka samme tillid til de politiske institutioner, som man har i USA.

Siden er Danmark blevet et samfund med høj tillid, fortæller Michael Bang Petersen.

- Der er en masse forskning, der viser, at lande med høj tillid klarer sig bedre. De har højere økonomisk vækst, de er mere demokratiske, og så er befolkningen også mere lykkelig, siger han.

Derfor sætter tillid sig på mange måder i samfundet.

Men i tal fra Hope-projektet har man kunnet se et fald i tilliden til coronahåndteringen omkring Minksagen i november 2020.

Michael Bang Petersen lægger vægt på, at borgernes tillid til coronahåndteringen ikke kun faldt, da Minksagen kørte.

- Hen over coronakrisen har der været faldende tillid til det politiske system som sådan. Det kan ikke alene tilskrives Minksagen. Men det er klart, at der er et element i det, som borgerne kan have reageret negativt på, siger han.

Han peger på, at forskning viser, at det generelt er afgørende for tillid, at borgerne oplever beslutningsprocesser som legitime.

Hvis man gerne vil gøre noget for at forbedre tilliden, kan Michael Bang Petersen godt se steder, hvor det er vigtigt at sætte ind.

Han mener, at det er vigtigt, at processer er transparente, og at alle parter bliver hørt, siger han.