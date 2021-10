Professor om ambassadør-fryns: - Et uheldigt signal

Ved du noget? Skriv direkte til journalisterne her.

Det er absolut ikke ros, som Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, høster for at sende sine børn på privatskoler, mens han var ambassadør i Washington. Tværtimod vækker det kritik fra Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig ledelse på SDU.

- Det er helt sikkert et uheldigt signal at sende, når man lukker ambassader, trimmer organisationer og går gennem flere sparerunder, samtidig med at man har en topchef, der får sådan nogle bevillinger til sin familie, siger han.

Som Ekstra Bladet i dag kan fortælle, har Udenrigsministeriets departementschef Lars Gert Lose, mens han var Washington-ambassadør, brugt 3,1 millioner skattekroner på privatskoler til sine børn.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lars Gert Loses børn blev tilmeldt 'The Field School', mens han var ambassadør i Washington. Skatteyderne fik regningen. Foto: Wikimedia commons

De 3,1 millioner kroner fordeler sig primært på udgifter til de skoler, hvor Lars Gert Loses børn gik i årene 2015 til 2019, men der er også mindre udgifter på f.eks. 67.000 kroner til danskundervisning og ca. 5000 kroner til skoleuniform.

Flere børn på offentlige skoler

Udenrigsministeriet har udleveret en oversigt, der viser de skoleudgifter, som ministeriet i 2019 afholdt for alle udstationerede i USA.

Lars Gert Lose fik særtilladelse til at tilmelde sin søn University of Richmond. Foto: Steve Helber/Ritzau Scanpix.

Her fremgår det, at langt størstedelen af de danske udsendte, som befandt sig i Washington i 2019, havde deres børn på offentlige skoler, hvor udgifterne er en brøkdel af det, som ambassadør Lars Gert Lose fik dækket.

F.eks. gik 18 børn af danske diplomater i 2019 således på skoler, hvor et skoleår kostede under 20.000 kroner.

Til sammenligning kostede det for et halvt års skolegang henholdsvis 192.000 kr. og 173.000 kr. på de institutioner, hvor Lars Gert Loses børn gik i 2019 - altså langt mere end de 180.000 kr., som er normalgrænsen årligt.

- Det er jo fair nok, at børnene skal gå i en ordentlig skole. Og der kan også være noget, som taler for, at det er det, der er muligt i ambassadekvarteret. Men der skal godt nok være en god begrundelse for, at man bruger så mange offentlige midler på, at en ambassadørs børn kan gå i en privatskole, siger Kurt Klaudi Klausen.

- Eksorbitant

Han mener i det hele taget, at det er et højt beløb:

- Man kan betragte det som en del af hans løn – som et ulempetillæg. Men det er godt nok stort, når man får det samlet op på den måde.

- Jeg hører til dem, der mener, at offentlige topchefer typisk bliver aflønnet for lavt, hvis man sammenligner med det private. Men her sammenligner vi med det offentlige, og der er det eksorbitant.