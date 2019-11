Professor om antisemitisk hærværk: Koordinationen er chokerende

Antisemistisme er langt fra et nyt fænomen i Skandinavien, men en tilsyneladende større grad af koordination mellem højreradikale grupperinger er til gengæld.

Sådan lyder det fra professor Jakob Egholm Feldt, der blandt andet forsker i antisemitisme ved Roskilde Universitet, efter weekendens hærværk mod blandt andet en jødisk gravplads i Randers og opsætning af gule jødestjerner med teksten 'Jude' (jøde, red.) på flere postkasser tilhørende jøder i Danmark.

Tilsvarende gule klistermærker er også blevet opsat i Norge og Sverige, fortæller professoren.

- Jeg har set på forskellige jødiske sider og sociale medier, at den tilsvarende jødestjerne, der er blevet sat på postkasser i Silkeborg, også er blevet brugt i Sverige og i Norge.

- At det tilsyneladende er en aktion, der er meget koordineret i Norden, er noget nyt og usædvanligt. Koordinationen er det chokerende. Det er naturligvis med det forbehold, at vi endnu ikke ved, hvem der rent faktisk står bag, men der er en del, der tyder på, at det er nynazister, siger han.

Da hærværket på blandt andet 80 jødiske gravsten i Randers blev opdaget lørdag aften. 9. november, var det 81 år siden, at Krystalnatten fandt sted i Tyskland.

Her smadrede nazisterne tusindvis af jødisk-ejede forretninger og brændte synagoger ned. 91 jøder blev dræbt, og flere tusinde jøder blev fængslet.

Det var grundet de mange glasskår i gaderne, at dagen fik tilnavnet Krystalnatten.

Ingen strækmarch

Den tilsyneladende koordinerede indsats, blandt andet med opsætning af gule jødestjerner i både Norge, Sverige og Danmark, kan være en del af nye bevægelser på højrefløjen, mener professoren.

- Der er nogle nye bevægelser i gang på højrefløjen, som forvalter højreradikalismen på en lidt anden måde end de gamle nazister.

- De render ikke rundt med hagekors og strækmarch og ligner nogle idioter ligesom Jonni Hansen (tidligere formand for Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, red.). De har en mere pseudo-akademisk tilgang, og på den måde har det ikke samme grovhed som nazisterne i Greve.

- De lægger i stedet vægt på, at globaliseringen fører til en sammenblanding af kulturer, etniciteter og befolkningsmasser, der ikke hører sammen. Og det fører så til en naturlig krig. På den måde minder det om de tanker, Anders Breivik har givet udtryk for, siger Jakob Egholm Feldt.

Tre grupper

Selv om der tilsyneladende har været tale om en koordineret indsats, kan man dog ikke ud fra episoderne konkludere, at antallet af højreradikale er voksende.

Der er dog tre primære grupper, hvor antisemitisme trives.

- Det ene er islamistiske miljøer, hvor for eksempel Hizb ut-Tahrir tidligere har udgivet pamfletter med stærkt antisemitisk indhold. Så er der de højreradikale miljøer i Europa, der har forbindelse til den historiske antisemitisme i Europa. Dem man også vil kalde nynazister.

- Den sidste kategori relaterer sig til stærkt venstreorienterede, pro-palæstinensiske bevægelser, som mener, at Israel er kolonialismens forpost i verden. Og det mener de, at jøder generelt bakker op om, siger Jakob Egholm Feldt.