Professor om coronavaccine: De første nåleøjer er klaret

Et amerikansk selskab er nået til den sidste test af en mulig coronavaccine.

Fase 3-forsøget begynder 27. juli, og det er lovende, at selskabet Moderna er nået dertil. Det mener Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet.

- Det betyder, at firmaet er kommet gennem de første to nåleøjer, så vaccinen er sikker, giver ikke bivirkninger, og den kan inducere den immunrespons, som skal beskytte mod sygdommen, siger han.

En mulig vaccine skal gennem tre faser, før den i sidste ende kan komme på markedet. Ved første fase bliver det undersøgt, om produktet er farligt for mennesker. Er det ikke det, går det videre til næste fase. Det gør de fleste.

I anden fase bliver det testet, om forsøgspersonerne udvikler enten antistoffer eller såkaldte T-celler - begge dele indikerer, at produktet kan give en positiv effekt. Her fejler mange produkter ifølge Jan Pravgaard Christensen.

- Så skal man tilbage til skrivebordet og måske starte helt forfra eller i hvert fald ændre sit produkt væsentligt for at få noget ud af det, siger han.

En lille gruppe produkter når til fase 3. Den fase består af blindtest med to store grupper af forsøgspersoner. Den ene gruppe får produktet, mens den anden får placebo, altså et produkt uden virkning.

- I fase 3 bliver det undersøgt, om produktet rent faktisk har den effekt, man ønsker. Altså om man rent faktisk kan beskytte mod at blive smittet mod sygdommen, eller at man i det mindste ikke får en så alvorlig sygdom, som hvis man ikke var vaccineret, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Når grupperne har fået henholdsvis produkt og placebo, undersøger forskere, om de, der har fået produktet, rent faktisk også er bedre beskyttet mod virus eller som minimum får mildere symptomer.

Det er ikke en garanti, at produktet ender med at komme ud på markedet, selv om det er nået til den afsluttende fase.

- Der er mange produkter, hvor man i fase 3 opdager, at den ikke har den hensigtsmæssige effekt, siger professoren.

I nogle tilfælde viser det sig, at kun en lille procentdel af personerne, der får vaccinen, oplever en effekt. Og så vil det i de fleste tilfælde ikke give mening at gå videre med produktet, fordi det bliver for svært at sælge.

Det amerikanske selskab Moderna står til at afslutte forsøget senest 27. oktober 2022. Der ventes dog resultater inden da.

Også i Danmark er aktører ved at udvikle mulige coronavacciner. Både Statens Serum Institut og Københavns Universitet er i gang, men de er ikke nået så langt endnu.