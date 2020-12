Professor om lang liste med nye tiltag: - Man giver næsten op

På et pressemøde præsenterede sundhedsminister Magnus Heunicke sammen med andre politikere og myndighedspersoner endnu engang en række nye coronatiltag, denne gang primært målrettet 17 hovedstadskommuner.

De nye tiltag vedrører i alt ti forskellige områder, som i overskrifter blev fremlagt på pressemødet, og som efterfølgende kunne findes som et overblik med 30 punkter på hjemmesiden coronasmitte.dk under overskriften 'Nye tiltag i Hovedstadsområdet'.

Uheldig kommunikation

Der er dog især ét problem med kommunikationen af de nye tiltag, hvis man spørger Winni Johansen, der er professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet og ekspert i krisekommunikation. Nemlig at nogle af de annoncerede tiltag ikke kun gælder for hovedstadsområdet.

Under punktet 'Butikker og handel' fremgår det for eksempel kun i en parentes, at alle butikker i hele landet skal have færre kunder per kvadratmeter, at store butikker skal ensrettes og at der skal skiltes med antallet af tilladte kunder i detailhandlen.

- Det man sidder tilbage med er, at tiltagene kun er noget, der foregår i hovedstaden. Men så står der pludselig i en parentes, at noget af det gælder i hele landet. Det er uheldigt, at det ikke er kommunikeret tydeligere, og det kommer faktisk lidt bag på mig, siger Winni Johansen.

'Man giver næsten op på forhånd'

Hun mener samtidig, at kombinationen af knap så bastante udmeldinger kombineret med mængden af punkter er en uheldig kombination.

- Listen bliver så lang, at man næsten giver op på forhånd. Man orker ikke forholde sig til det hele, ikke mindst fordi mange af de nye tiltag er knap så bastante udmeldinger som tidligere. Det er i stedet ekstra tiltag, der lægges ovenpå andre tiltag.

- Det bliver også en stor opgave for skoler, butikker og andre aktører at fortolke på de punkter, hvor der for eksempel står 'bør' og 'opfordres til', siger Winni Johansen.

Ifølge professoren er der ikke noget at sige til, hvis danskerne står en smule af.

- Som god kommunikatør plejer man at sige: 'Lad være med at komme med for mange budskaber på en gang, for ellers går budskaberne hen over hovedet på folk'. Det er jo det, der sker her, kan man sige.

Også signal om handlekraft

Dog har Winni Johansen også ros til regeringen og myndighedernes kommunikation om de nye tiltag.

- På den anden side sender de et signal om, at de virkelig vil gøre mange ting nu. Mange bække små kan måske flytte åen et lille stykke. Den store mængde af nye tiltag kan også ses som et signal om handlekraft.

Winni Johansen forklarer, at politikere og myndigheder dog fra start har haft en svær opgave med kommunikationen.

- Vi bliver aldrig helt enige om, hvad der er mest nødvendigt, og det gør, at man som borger ofte er uforstående, fordi man ikke synes, at alle tiltag og budskaber virker lige hensigtsmæssige i forhold til andre områder, hvor man kunne sætte ind i stedet. Sådan har det været hele vejen igennem, understreger hun.

