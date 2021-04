Professor: Sådan løser vi dansk vaccine-problem

FAKTA: Tre vacciner er tilbage efter drop af AstraZeneca

Flere medier erfarer onsdag forud for et pressemøde, at coronavaccinen fra AstraZeneca trækkes ud af det danske vaccinationsprogram.

Sker det, vil det efterlade tre vacciner i Danmarks arsenal. De to er allerede i brug, mens den tredje kun lige er kommet til landet og afventer en beslutning om, hvorvidt den overhovedet skal tages i anvendelse.

Få her et overblik over de fire godkendte vacciner, tre mulige kandidater og én, som rumsterer i baggrunden.

* Pfizer/BioNTech:

Blev godkendt af EU-Kommissionen 21. december, og de første danskere blev vaccineret 27. december.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,6 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

* Moderna:

Blev godkendt 6. januar i EU, og Danmark fik de første doser 12. januar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,0 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

* AstraZeneca:

Godkendt i EU 29. januar, og de første danskere blev vaccineret i starten af februar. 11. marts blev vaccination med AstraZeneca sat på pause.

Det skete for at undersøge en mulig sammenhæng med sjældne tilfælde af blodpropper. 14. april droppes den ifølge flere medier.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 2,6 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

* Johnson & Johnson:

Vaccinen blev godkendt i EU 11. marts. De første doser ankom til Danmark tidlig morgen 14. april, men dagen forinden besluttede Johnson & Johnson at udskyde udrulningen af vaccinen i Europa. Det er ikke meddelt, om - og i givet fald hvornår - vaccinen vil blive taget i brug i Danmark.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer. Vaccinen gives som en enkelt dosis.

* CureVac:

Har endnu ikke søgt om godkendelse i EU, men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at se på data fra afsluttende forsøgsstudie.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,5 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

* Sanofi/GSK:

Vaccine er et stykke fra at være klar og er i øjeblikket i gang med et fase 2-studie - det næstsidste.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer. Vaccinen er testet både som en og to doser.

* Novavax:

Har endnu ikke søgt om godkendelse i EU, men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at se på data fra afsluttende forsøgsstudie.

EU-Kommissionen meddelte før jul, at man har taget hul på at forhandle en kontrakt, der potentielt kan komme til at omfatte 200 millioner doser. Forhandlingerne kan tage flere måneder. Vaccinen skal gives i to doser.

* Sputnik V:

Har ikke sendt en formel ansøgning om EU-godkendelse, men forsøgsdata følges af EMA. Det kan potentielt bane vej for en godkendelse.

Ungarn og Slovakiet er foreløbig de eneste EU-lande, der har bestilt vaccinen, mens Tyskland og Østrig lige nu forhandler om forhåndsindkøb af den russiske vaccine, ifald den bliver godkendt af EMA. Statsminister Mette Frederiksen (S) har afvist at købe vaccinen, uden at den er godkendt af EMA.

Vaccinen, som var den første i verden til at blive godkendt, har vist en effektivitet på knap 92 procent hos næsten 20.000 forsøgspersoner.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg, Ritzau og Reuters.