Professor svarer på coronaspørgsmål: De fleste er syge en uge

Det er et rigtigt godt spørgsmål. Ud over at der er mange rejsende fra andre lande, så er en af grundene til, at vi har sådan kig på Italien, nok at de har testet mere end andre lande.

For eksempel testede de det første kendte tilfælde, en yngre mand med alvorlig respiratorisk sygdom, men uden rejsehistorik. Han var nok ikke blevet testet i mange andre lande som i Danmark.

Efter at han blev opdaget, begynder man at teste bredere i Italien og finder mange tilfælde samt rejsetilfælde som danskere hjemvendt fra Norditalien. Fordi lande har forskellig ide om, hvem der skal testes, kan det være svært at sammenligne deres antal kendte tilfælde.

Bedste hilsner Lone