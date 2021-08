Professor: Taliban æder sig ind på sin gamle hjemmebane

Det er ikke synderligt overraskende, at Taliban i øjeblikket er ved at sætte sig på magten i en række områder i Afghanistan.

Det siger Peter Viggo Jakobsen, der er professor ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, efter at gruppen søndag har erobret yderligere to provinshovedstæder.

- Taliban æder sig stille og roligt ind på yderområderne og på de områder, hvor de traditionelt har haft deres hjemmebane og stået stærkest. Det er en forventelig udvikling, siger han.

Talibans offensiv kommer, efter at USA og dets allierede i foråret sagde, at de ville trække deres styrker ud af landet efter knap 20 års militær indsats.

Det har givet plads til, at den militante bevægelse igen kan etablere sig.

Og det kommer heller ikke bag på USA, lyder vurderingen.

- Det har alle, der følger Afghanistan, været klar over. Det er også derfor, at USA har været bekymret for at trække sig ud, fordi de frygtede, at vi ville se det, som vi ser nu, siger Peter Viggo Jakobsen.

Han vurderer, at det afgørende nu bliver, om de afghanske sikkerhedsstyrker kan få mobiliseret kræfterne til kampen mod Taliban.

- Magtforholdet mellem Taliban og regeringsstyrkerne er blevet udlignet. Det betyder, at Taliban får nemmere ved at vinde frem på slagmarken.

- Og det betyder, at regeringen skal overveje, hvor meget af Afghanistan den er villig til at slås for, siger han.

Taliban har de seneste tre dage erobret fire af i alt 34 afghanske provinshovedstæder. Søndag har gruppen blandt andet tiltvunget sig magt over Kunduz, der er en af landets større byer.

- Spørgsmålet er nu, hvor meget af landet Taliban kan tage. Det er svært at spå om, for der er mange faktorer. Det handler blandt andet om, hvor stort sammenholdet er i regeringskoalitionen, siger Peter Viggo Jakobsen.