Professor undrer sig: - Har svært ved at se, at corona er samfundskritisk

For halvanden uge siden blev corona igen betegnet af myndighederne som en samfundskritisk sygdom, efter at sygdommen ellers få måneder forinden blev erklæret det modsatte.

Den beslutning har professor i biologi ved Københavns Universitet Morten Petersen svært ved at forstå. Faktisk kaldte han det for få dage siden i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad 'rystende', at myndighederne igen opgraderede corona til en samfundskritisk sygdom.

- Når man kigger på tallene, så har jeg svært ved at se, at corona er samfundskritisk på nuværende tidspunkt. Alle de udsatte er jo vaccineret dybest set, siger Morten Petersen til Ekstra Bladet.

- Vi har skabt en immunitet i en stor del af befolkningen. Man kan altid have en holdning til, hvor mange mennesker må blive syge, men der kommer et tidspunkt, hvor man må spørge, skal vi presse det meget langt under influenza-niveau?

Opprioriteringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom blev annonceret på pressemødet her 8. november.

Ikke corona, der presser hospitalerne

Mandag fortalte Overlægeforeningen til TV 2, at hospitalerne er ved at kunne mærke presset, efter flere patienter er blevet indlagt med corona, og der samtidig er personalemangel på hospitalerne, men Morten Petersen mener ikke, at man kan klandre corona for problemerne på hospitalerne.

- Hvis vi som et af verdens rigeste lande ikke kan håndtere 400 indlagte corona-patienter, så er det klart, at der er et problem. Jeg siger ikke, om det er medarbejdernes eller politikernes skyld, men det er jo ikke corona, der er problemet, det er den samlede byrde på hospitalerne.

Store konsekvenser

Den øgede fokus på corona i over halvandet år kan ifølge professoren have betydet, at vi som mennesker har ændret synet på hinanden, og han kalder det 'meget usundt', at folk ser hinanden som smittebærere.

- Man tænker på, at man kan bringe smitte hen til sin gamle mor. Det har man tidligere ikke tænkt på med andre sygdomme. Hun er ligeså udsat for de andre infektionssygdomme i dag, når hun nu kan blive vaccineret. Folk er blevet bange for hinanden, vi er blevet smittebærere.

Professoren i biologi er også bekymret over, at den påpasselige håndteringen af corona sætter store begrænsninger for vores liv.

- Man går så dramatisk til værks for at redde alle for en sygdom, men det har altså konsekvenser, og der bliver nødt til at være en balance. Vi skal alle dø, men indtil da skal vi leve, siger Morten Petersen.

