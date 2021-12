Professor: Vaccinetiltag er oplagt i lys af usikker situation

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Søndagens fremrykning af tredje vaccinestik for personer fra 40 år er det rette tiltag i den nuværende coronasituation.

Det mener Eskild Petersen, som er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

- Ja, det mener jeg helt sikkert, for vi vil jo nødig lukke samfundet mere ned, end vi allerede har gjort, siger han.

- Der må man se på værktøjerne i værktøjskassen, og der er en yderligere udrulning af vaccinerne helt oplagt.

Petersen har tidligere på ugen netop opfordret til en fremrykning.

Kombinationen af dalende immunitet efter vaccinationer, den seneste tids høje smittetal og usikkerheden omkring Omikron-varianten har i hans øjne gjort fremrykningen nødvendig.

Endnu mangler man at se hele effekten på sundhedsvæsnet af den seneste tids meget høje smittetal, som er kommet bag på professoren.

Med den forsinkelse, der typisk er på indlæggelsestallene, kan de nå at stige endnu, forklarer han.

- Der er en betydelig usikkerhed, for vi ved simpelthen ikke, hvad den her Omikron-variant kommer til at betyde. Er den mere alvorlig? Er den mindre alvorlig? Eller gør det ikke nogen forskel?, spørger Petersen.

- Der er nogle data fra Sydafrika, som synes at antyde, at den giver en mindre alvorlig infektion, og hvis det er rigtigt, vil man kunne se det på belastningen af sygehusvæsnet. Måske forbliver antallet af indlagte konstant, og det ville jo være fint, fortsætter han.

Men da det ikke er sikkert, ser Petersen god ræson i en vis forsigtighed.

- Man skal i hvert fald være rigtig meget på vagt og prøve hele tiden at tænke på, hvad man skal gøre, og hvad sker der, for dybest set ved vi det ikke, siger han.

Udover vaccinefremrykningen indførte Folketinget og regeringen denne ugen en række tiltag, der skal dæmpe smitten. Blandt andet restriktioner for nattelivet og at sende skolebørn hjem fra onsdag i næste uge.