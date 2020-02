Professoren svarer: Skal du droppe din sommerferie?

I takt med at corona-virussen spreder sig, spørger mange danskere sig selv, om det fortsat er sikkert at rejse til udlandet på ferie.

Ikke mindst er påske- og sommerferieplanerne til revision i danske hjem. Og det er der også god grund til, mener professor Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Seruminstitut, omend han ikke vil opfordre folk til at droppe udenlandsrejser.

- Det er et rigtig godt spørgsmål, om folk skal ændre deres sommerplaner. Umiddelbart vil jeg ikke endnu opfordre folk til at droppe deres sommerferie, men jeg vil kraftigt anbefale folk at tilpasse deres aktiviteter til situationen lige nu, lyder den umiddelbare vurdering fra professoren over for Ekstra Bladet og fortsætter:

- Mere konkret betyder det , at man skal tænke over, om man har brug for at være i større forsamlinger, hvor man står tæt.

- F.eks. ville jeg ikke selv tage til en fodboldkamp i Italien eller tage på en natklub, hvor man står meget tæt op og ned af hinanden. Også festivaler indebærer en højere risiko.

Corona - fakta Det første tilfælde af Coronavirus blev fundet i den kinesiske by Wuhan i december 2019. Siden da er mere end 80.000 personer blevet smittet - heraf langt de fleste i Kina. 2699 mennesker er indtil videre bekræftet døde af virusset, mens næsten 28.000 er erklærede raske. Senest har epidemien bredt sig til Italien, hvor flere hundrede mennesker er blevet smittet i Lombardiet, ligesom omkring 1000 mennesker er i corona-karantæne på Tenerife i Spanien. Heraf er mindst 20 danskere.

I det hele taget er det ifølge Kåre Mølbak en god idé at holde sig mindst på et par meters afstand af folk, der ser forkølede ud. Og så er det en god idé at bruge masser af håndsprit.

Hvad med i lufthavnen og i fly, hvor man jo sidder tæt?

- Der er ingen bekræftede tilfælde, hvor vi har set, at patienter er blevet smittet om bord på et fly. Det skyldes blandt andet, at moderne fly har ret avancerede luftventilationssystemer, der begrænser smitten.

- Men det er klart, at man i lufthavnen vil være tæt på andre mennesker, så der er en risiko. Her vil jeg opfordre folk til at bruge deres sunde fornuft.

- Der er f.eks. ikke nogen grund til stille sig tidligt op i check-in-køen og vente op og ned af andre mennesker. Det er bedre at sidde stille roligt og vente på, der er bedre plads.

Er det en bedre idé at holde sig fra sydens sol og nøjes med at tage i sommerhus i Danmark?

- I et sommerhus vil du også skulle ud og handle. Eller også deltager man i aktiviteter, hvor der er mange mennesker samlet. Koncerter, festivaler, sommerlande, etc.

- Og det er kun et spørgsmål om tid, før vi får de første corona-cases i Danmark, så jeg vil hellere sige, det handler om at bruge sin sunde fornuftigt og tage sine forholdsregler.