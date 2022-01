Professorer: Corona-dødstal er misvisende

En række professorer siger til Jyllands-Posten, at de daglige coronadødsfald er for høje og dermed misvisende

Den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) over antallet af døde med coronavirus er misvisende - særligt efter omikronvarianten er blevet den dominerede i Danmark.

Det siger en række professorer til Jyllands-Posten.

Det skyldes, at en afdød person tæller med i opgørelsen, hvis personen har haft en positiv PCR-test inden for de seneste 30 dage. Og altså ikke nødvendigvis, fordi personen er død af coronavirus.

Siden 6. januar er antallet af coronapatienter på intensivafdelinger faldet fra 82 til 32 mandag. Men i den samme periode har der alle dage undtagen én været over 10 coronadødsfald om dagen.

- Når vi har en kvart million smittede, som går rundt i samfundet, vil der også være nogle af dem, som kommer galt af sted i trafikken eller falder ned af et stillads – og dør af det, siger Jan Pravsgaard Christensen, professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, til Jyllands-Posten.

- Viser det sig, at de har – eller har haft – covid-19 inden for de seneste 30 dage, optræder de i statistikken over coronadødsfald. Men det er ikke reelt, for en stor del af disse dødsfald omhandler mennesker, der ikke er døde pga. covid, men med covid i kroppen.

Han påpeger, at man tidligere i pandemien 'omtrent 1:1' kunne sige, at 'årsagen var forholdsvis entydig', når coronapatienter på intensiv døde på hospitalerne.

Ifølge Lone Simonsen, epidemiprofessor på Roskilde Universitet, er det mere retvisende at se på overdødeligheden i stedet.

- Fra januar er der sket en svag stigning i overdødeligheden i Danmark, kan vi se. Men overdødeligheden er stadig enormt lav i forhold til andre lande. Sammen med Norge har vi guldmedalje i coronabekæmpelse, siger Lone Simonsen til avisen.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, stemmer i og siger til Jyllands-Posten, at 'dødstallene vildleder i øjeblikket'.

Han mener, at man bør stoppe helt med at offentliggøre de daglige dødsfald med coronavirus.

SSI oplyser i en mail til avisen, at det er for tidligt at sige noget om dødeligheden omkring omikronvarianten, men at data er i gang med at blive undersøgt.