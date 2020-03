Professorer til statsministeren: Bedre med forbud end venlighed

I går langede statsminister Mette Frederiksen (S) ud efter folk, der ikke tager de fornødne forholdsregler for at forhindre coronasmitte.

- Alle er nødt til at tage det mere alvorligt, end vi har set de seneste dage, krævede regeringschefen, som appellerede til at ’danskerne påtager sig et individuelt ansvar’.

Gør hun selv nok?

Men nogle af landets førende juridiske eksperter med indsigt i epidemiloven stiller nu spørgsmålstegn ved, om Mette Frederiksen selv er villig til at gøre nok. Noget, der kan blive endog meget dyrt for staten.

Fredag nøjedes hun med at henstille til, at arrangører af hensyn til smitterisikoen ikke samler flere end 1000 danskere.

Staten erstatningsansvarlig

’Problemstillingen opstår, fordi statsministeren meget præcist lige netop ikke har forbudt arrangementerne,’ skriver bl.a. juraprofessorerne Bent Ole Gram Mortensen og Kristina Siig fra SDU i et blogindlæg.

Professor Gram Mortensen forklarer til Ekstra Bladet.

- Hvis regeringen virkelig ønskede, at store arrangementer blev aflyst, så havde Mette Frederiksen mulighed for at forbyde arrangementerne i stedet for blot at henstille. Men det ville have den konsekvens, at så blev staten erstatningsansvarlig, siger han.

Han henviser til en paragraf i epidemiloven, hvori der står, at man har krav på erstatning fra det offentlige, hvis staten for at hindre udbredelse af sygdomme iværksætter forebyggende foranstaltninger, herunder forbud, som er at sidestille med påbud.

Epidemiloven § 27 Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.

Regering kender regningen

- Det er vanskeligt at forestille sig, at regeringen ikke har tænkt over konsekvenserne af at komme med venlige henstillinger og opfordringer - frem for alternativet; forbud med henvisning til epidemiloven, vurderer Bent Ole Gram Mortensen.

- Husk på, at statsministeren er forhenværende justitsminister, og hendes departementschef kommer direkte fra Justitsministeriet, så selvfølgelig har man gjort sig nogle overvejelser, siger han og understreger, at coronavirus ’selvfølgeligt’ kommer på et meget uvelkomment tidspunkt for regeringen.

- Lukker man landet ned med henvisning til epidemiloven, kan der hurtigt komme betydelige erstatningskrav, som kan være medvirkende til, der ikke længere er ressourcer til pædagoger og andre formål, som regeringen ønsker at tilgodese, siger han.

Eksperterne siger, at landets mange arrangører økonomisk havde været bedre tjent med, om regeringen udstedte forbud i stedet for som nu at komme med venlige henstillinger og stille en ikke nærmere defineret kompensationsordning i udsigt.

Ubrugelig ’løsning i morgen’

For med forbud ville de være formelt berettiget til kompensation.

- Men som det er nu, har virksomhederne vanskeligt ved at gå i banken og få likviditet med henvisning til, at der muligvis kommer en løsning fra regeringen i morgen. Kompensationsordning kan de umiddelbart ikke bruge til meget, siger Bent Ole Gram Mortensen.

Efter Frederiksens henstilling fredag fik en arrangør af et hestearrangement kritik for i weekenden at fortsætte messen, hvor langt flere end de anbefalede højst 1000 deltog.

Ulempe af være ansvarlig

Denne arrangør er ifølge eksperterne økonomisk bedre stillet, end arrangører der udviste ’ansvarlighed og rettidig omhu’ og aflyste, for sidstnævnte kan være afskåret fra erstatning fra det offentlige, hvorimod hestemessearrangøren fortsat kunne indkassere entréindtægter.

’Spørgsmålet er derfor, om det ikke var bedre, hvis Statsministeriet valgte at ’be cruel to be kind’ og allerede nu skiftede anbefalingen ud med en klart og velafgrænset forbud,’ skriver Flemming Goldberg Larsen, Bent Ole Gram Mortensen og Kristina Siig, fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet (SDU).

Hvorfor ikke?

Bent Ole Gram Mortensen understreger, at der kan være flere grunde til, at Statsministeriet har undladt at aktivere epedemiloven.

- Og jeg vil ikke gisne om regeringens motiver, men der mangler svar på, hvorfor man ikke har brugt epidemiloven, siger han.

Mette Frederiksen har flere gange sagt, at regeringen gør det fornødne for at inddæmme virussen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar fra statsministeren, og der forsøges fortsat.