Professors opråb: I glemmer borgerne

Det nye varslingssystem, der blev præsenteret lørdag, ser jeg som udtryk for en positiv udvikling, der bedre vil kunne kvalificere os til at reagere hurtigere og omstille os til at leve med de skiftende corona-smitte situationer. Men der mangler en meget væsentlig faktor for at få den omfattende ligning til at gå op, mener Carsten Lyng Obel. Han er professor i almen medicin og leder af forskningsenheden for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Og det er borgernes stemme, der mangler, mener han.

- For hvem er borgernes repræsentant i det her? Vi fik på et pressemøde præsenteret nogle modeller, tal og systemer. Men det var udelukkende på basis af forskernes beregninger ud fra deres viden. Jeg er overbevist om, at vi i højere grad skal prioritere at indrage os alle som borgere, siger han og forklarer:

- Fordi det at være borger, er det, vi har til fælles - og som samler os. Men også fordi, jeg er sikker på, at hvis vi lytter og inddrager borgernes oplevelser i hverdagen, lytter til de mange spørgsmål og løsningsforslag, der også ligger dér, så kunne det være en aktiv hjælp til at vi sammen kan navigere i – og bekæmpe - smitten.

Når regeringen fremlægger nye coronatiltag er det utroligt vigtigt, at de i høj grad inddrager, lytter og tager alle os borgere alvorligt. Det glemte de på lørdagens pressemøde, mener Carsten Lyng Obel, professor i folkesundhed, Aarhus Universitet. Privatfoto

- Hvis vi skal opnå en positiv udvikling og komme bedst muligt ud af den her krise, så er det helt centralt, at vi alle føler, vi er en del af det her. Det burde vi bruge meget mere energi på. Altså at finde og benytte en metode til at kunne forstå og aktivt bruge borgernes erfaringer og liv på. Her er det særlig vigtig at tænke på også at få de 'svageste’ i samfundet med, siger han.

Kan skabe oprør

For at lykkes med det foreslår Carsten Lyng Obel at man aktiverer sosu-assistenter, pædagoger og andre, der arbejder og færdes tæt på borgeres hverdag, for at nå ud til så forskellige dele og miljøer i samfundet som muligt, - og måske også ved hjælp af digitale løsninger, hvor borgere kan tale sammen og direkte komme med erfaringer, frustrationer og løsninger.

- Det er vigtigt, at borgerne ikke kun bliver inviteret til at følge retningslinjer men også til at være aktive medspillere. Ellers risikerer vi, at der kan opstå politiske fraktioner, som kan udmønte sig i et oprør mod systemet, fordi man ikke føler sig hørt og som en del af 'systemet'. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at man trækker borgere mere ind i det her og gør dem til en utrolig vigtig del i det regnestykke.

Selv står Carsten Lyng Obel bag en række tiltag, hvor han forsøger at finde metoder til at indsamle borgernes oplevelser og udfordringer gennem corona-krisen. Det kunne også være behovet for helt lavpraktiske svar på spørgsmål i hverdagen, hvordan man f.eks bedst agerer i trafikken på forskellige tidspunkter, hvis man vil beskytte andre mest muligt. Eller med 'Coronaviden app’en', som han sammen med kolleger har udviklet, hvor man kan dele oplevelser som smittet eller som syg af virussen.

Hør alle

- Vi står overfor en fælles udfordring, hvor de bedste løsninger kun kan udvikles, hvis alle har en stemme, der bliver hørt og taget med i den fælles løsning til, hvordan vi skal navigere i den virkelighed vi lever i nu, siger han og tilføjer:

- Som det er nu, oplever mange de her tiltag som nogle, hvor parnasset træder frem og siger, hvad vi nu skal rette os efter. Hvor mange føler, man ikke er en del af det, og hvor man - ligesom vi fornuftigt nok prioriterer en døvetolk – også burde have en tolk, der oversætter til et sprog, der forklarer, hvad det her egentligt betyder og har af konsekvenser for alle danskere, fastslår han.