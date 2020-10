Profileret journalist afsløret: Onanerede under Zoom-møde

CNN-eksperten Jeffrey Toobin kalder det en 'dum fejl', efter at han blev taget i at onanere under et Zoom-møde med sine kolleger

Den højtprofilerede journalist Jeffrey Toobin er blevet taget med bukserne nede.

Bogstaveligt talt.

Under et møde på videotjenesten Zoom udnyttede Jeffrey Toobin tiden på anden vis end sine kolleger, da han pludselig begyndte at onanere imens. Det fortæller flere af mødedeltagerne til Vice.

Tændt kamera

Jeffrey Toobin, mangeårig journalist på det amerikanske magasin The New Yorker og ekspert på CNN, var ellers sikker på, at han var uden for kameraets synsvinkel, da han blev taget på fersk gerning.

Det fortæller Toobin selv til Vice.

- Jeg lavede en pinlig, dum fejl, fordi jeg troede, at jeg var udenfor kameraet.

- Jeg beklager over for min hustru, familie, venner og kolleger. Jeg troede, at jeg havde slukket for lyden, og jeg troede ikke, der var nogen, der kunne se mig, lyder det i en udtalelse fra Toobin.

Suspenderet

Jeffrey Toobin har ikke bekræftet, om han onanerede, men hans arbejdsgiver CNN bekræfter, at han 'blottede sig selv' på Zoom.

Toobin har arbejdet på The New Yorker i mere end 25 år, men er nu suspenderet, mens magasinet undersøger sagen nærmere.

I en mail til magasinets ansatte skriver Vice, at de tager hændelsen 'meget seriøst'.

'Kære alle. Som mange af jer måske har læst i andre medier, er en af vores journalister, Jeff Toobin, suspenderet efter en hændelse på et Zoom-møde i sidste uge. I kan være sikre på, at vi tager situationen meget seriøst', lyder det i mailen ifølge Vice.

På orlov

En talsmand for CNN udtaler, at journalisten har taget orlov fra tv-stationen.

- Jeff Toobin har bedt om at få fri i en periode, mens han håndterer et personligt anliggende, og det har vi sagt god for, udtaler CNN.