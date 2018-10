Progeria-Jesper vender tilbage på tv: Derfor har han været væk i fire år

Jesper Sørensen, som lider af den ekstremt sjældne gen-sygdom progeria, har været væk fra tv i fire år.

Nu vender han tilbage på skærmen på TV2 og fortæller, hvad der er sket siden sidst.

- Jeg har kæmpet meget, og jeg har også været helt dernede, hvor der ikke er sjovt at være, fortæller 'Drengen i den gamle krop' til TV2.

I 2015 kom han alvorligt til skade i en fodboldkamp, hvor hans hofte gik af led så slemt, at lårbensknoglen hoppede ud af hofteskålen, siger han til mediet.

Derfor har den i dag 20-årige mand været gennem en operation efterfulgt af et halvt års genoptræning.

Udover at have været gennem en hård tid med genoptræningen har Jesper Sørensen haft lyst til at leve et normalt liv og passe sit arbejde på produktionsskolen i Hjørring, hvor han laver mad i køkkenet fire gange om ugen. Derfor har han holdt sig ude af rampelyset.

Vil blive den ældste

Jesper, hvis krop ældes hurtigere end normalt, var 11 år gammel, da danskerne mødte ham første gang på tv i 2008.

Dengang var den gennemsnitlige levealder for børn med progeria kun 13 år. Det gør ham til en af verdens ældste levende mennesker med gen-sygdommen.

I det nye program fortæller han til TV2 om et mål, han derfor benhårdt går efter:

- Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at man skal have høje ambitioner, og at man skal sætte sig nogle mål. Mit mål er at blive den ældste med progeria nogensinde!

Der findes ingen kur mod den sjældne sygdom, som kun rammer én ud af fire millioner nyfødte børn.