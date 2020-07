Propper togbusser trods stigende smittetal

Omfattende sporarbejde tvinger togpassagererne ind i proppede togbusser. Til trods for, at DSB åbent erkender, at mindre plads giver mere smitte, skriver Fagbladet 3F.

Formand for Lungeforeningen og tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen kalder togbusser fyldt op med mennesker fra hele landet for ”direkte dumt”.

- Det her virker ikke planlagt fra DSB’s side. De burde simpelthen tage nogle flere forholdsregler. For virus spreder sig, når vi rejser, siger han.Sæt færre i busserne

De mange passagerer i togbusserne skyldes, at Banedanmark arbejder på strækningerne Ringsted-Korsør og Fredericia-Aarhus.

Torben Mogensen foreslår, at DSB lader være med at proppe alle sæderne med passagerer.

- De kunne jo bare springe hvert andet sæde over. Det koster lidt ekstra penge. Men sammenlignet med, hvad det koster at lukke samfundet ned, er det rene pebernødder, siger han.

Og der kan være en ekstra grund til at passagererne sidder tæt i busserne for tiden. For til trods for lukkede togspor, så har DSB solgt billige billetter i form af rejsepas, så flere kan rejse rundt i sommerlandet. I alt har DSB sat 50.000 af de billige billetter til salg over sommeren.

Tony Bispeskov, informationschef i DSB, erkender, at når afstanden mellem passagererne bliver mindre, så bliver risikoen for smitte større. - Du har fuldstændig ret i, at når du mindsker afstanden, så er der større risiko for smitte, siger han.

Alligevel afviser DSB, at de gør noget forkert.

- Myndigheder fortæller os, hvad for nogle retningslinjer vi skal overholde. Og det gør vi fuldstændig. Det er ikke os, som er eksperterne, men vi lever selvfølgelig op til reglerne, siger Tony Bispeskov.

Han afviser at forholde sig til, om det er fornuftigt at sælge billige billetter til en periode med togbusser.

- Sundhedsmyndighederne siger, at passagerne kan sidde ved siden af hinanden i busserne, hvis de kigger samme vej, så det forholder jeg mig til det, og det efterlever vi, siger Tony Bispeskov.