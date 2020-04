Prostitueret arbejder stadig fra campingvogn: - Jeg er en nødvendighed

En kvinde, der arbejder som escort i England, har udtalt, at hun mener, hendes arbejde er lige så vigtigt som læger og sygeplejersker, efter hun har udtalt sig om at have kunder i sin campingvogn under coronakrisen.

Det skriver Mirror, der har interviewet Kirie Redfield.

Kirie er et velkendt ansigt i Storbritannien, efter hun tidligere har medvirket i en dokumentar om prostitution i landet. Dokumentaren blev sendt på Channel 4.

Kvinden brød den lockdown, der har været indført i Storbritannien under coronavirus, for at servicere mænd i sin campingvogn.

Hun tilbyder ifølge mediet ubeskyttet samleje for 30 pund i femten minutter svarende til 256 danske kroner.

Da Mirror spurgte kvinden ind til, hvorfor hun vælger at bryde loven, var hun klar med et svar på tiltale.

- Mænd har brug for deres ting, du ved. Jeg er ikke bekymret for reglerne. For det her er et job, jeg bliver nødt til at varetage, ligesom når en læge eller sygeplejerske arbejder, lød det.

Mediet fulgte med på en arbejdsdag for Kirie, hvor mænd holdt i kø i deres biler, mens de ventede på, at det skulle blive deres tur.

Vil gerne mødes

Kirie Redfield har også medvirket i flere pornofilm.

- Det hele er sikkert, bare rolig. Folk vil gerne møde mig. Det er ikke hver dag, man lige får lov til at møde en ægte pornostjerne.

Politiet har udtalt, at man ved en stor del af befolkningen følger retningslinjerne for corona, men at de selvfølgelig må slå ned på dem, der ikke gør.

- I det hele synes vi, at folk gør, hvad de må. Men hvis de ikke gør, så har vi nogle nye muligheder, der gør, at vi kommer til at fjerne dem, der ikke gør, hvad de må, lyder det fra Paul McCurry fra South Yorkshire politi.

Om de specifikt vil gå efter prostituerede, der bryder loven, var der ikke noget svar på.

I Danmark har flere massageklinikker også valgt at holde lukket, så de ikke er med til at sprede smitten med covid-19.