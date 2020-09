Protest-bevægelse lukket: Mistænker sabotage

Black Lives Matter er på rekordtid gået fra at være blot en titel på et Facebook-opslag til en global protest-bevægelse med politisk slagkraft.

Senest har Black Lives Matter også indtaget fodboldens verden, da flere landshold, herunder det danske, har knælet i kampen mod racisme.

Black Lives Matter-bevægelsen har med andre ord aldrig haft mere vind i sejlene.

Alligevel er den nationale filial i Danmark formelt set lukket.

Det fremgår af CVR-registeret.

Black Lives Matter Danmark startede indsamling uden bankkonto

Foreningen Black Lives Matter Denmark, der har adresse hos forkvinde Bwalya Sørensen, ophørte 18. august.

Ekstra Bladet har forgæves kontaktet Erhvervsstyrelsen lørdag for at finde årsagen til, at foreningen er ophørt.

Ifølge Bwalya Sørensen lever bevægelsen dog i bedste velgående i Danmark. Hun mistænker i stedet, at ophøret skyldes en spøg eller sabotage.

- Nej, vi har lige været i banken. Det kan være en, der laver en prank.

- Det lyder mærkeligt. Jeg ringer til myndighederne på mandag for at høre, hvad der foregår.

- Hvorfor skulle vi lukke ned?

- Det er det, jeg ringer for at spørge dig om …

- Det er ikke sket. Det kan være en, der prøver at få det til at se ud som om, at vi prøver at lukke det ned.

- Vi har ingen grund til at lukke ned. Det må være en fejl. Højrefløjen - inklusiv jer - gør alt man kan for at få os ned med nakken.

- Henviser du til avisen eller medier generelt?

- Ja, jer (Ekstra Bladet, red.). Forsiderne og nationen!. Det er også derfor, at folk angriber mit hjem. Jeg har anmeldt ti personer til kommunen siden juni.

- Man påstår, at jeg har sagt til hvide, at de skal gå bagerst, når jeg aldrig har sagt det.

- Vi er blevet større og mere effektive og stærkere. Vi har lige haft bestyrelsesmøde og skal have et mere i dag.

- Jeg er nødt til at løbe. Alt det der med, at vi har lukket ned, er ’rubbish’.

- Man kunne jo få den tanke, at det var dig, fordi du står bag foreningen. Har du lukket Black Lives Matter Denmark?

- Oh, fuck off, siger Bwalya Sørensen og smækker røret på.

Bwalya Sørensen: Jeg har behov for en presseperson

Se også: Bwalya Sørensen: Jeg blev kaldt abe på arbejdet

Se også: Bwalya står fast: Skiller sorte og hvide

Se også: Ekstra Bladet siger tak til Bwalya

Black Lives Matter-frontperson smelter sammen i radio