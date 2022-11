Protester tager til: Iranske berømtheder anholdt

Det er med livet som indsats, hvis man udtrykker solidaritet med protestbevægelsen i Iran. Senest er prominente iranske skuespillere og sportsfolk anholdt af regimet, der på anden måned forsøger at holde befolkningen i et jerngreb

Mahsa Amini betalte med sit liv, da hun tændte den protestbevægelse, der lige nu udgør den største trussel mod det iranske præstestyre siden revolution i 1979.

Senest har det iranske regime arresteret to fremtrædende skuespillere, der udtrykte solidaritet med protestbevægelsen ved at fjerne deres tørklæder offentligt, skriver The Guardian.

Hengameh Ghaziani og Katayoun Riahi blev tilbageholdt af det brutale regime efter anklager om 'provokerende' opslag på sociale medier, lyder anklagen fra Irans statsdrevne nyhedsbureau IRNA.

Protester efter den 22-årige Mahsa Aminis død, hvor iranske kvinder brænder tørklæder af på sociale medier, foregår nu i fuld offentlighed

Rystet regime

To måneders protester har rystet det iranske præstestyre. Protesterne skyllede ind over landet, da den 22-årige kurdisk-iranske kvinde Masha Amini døde, efter at hun var blevet anholdt af det iranske moralpoliti i Irans hovedstad, Tehran.

Myndighederne i det iranske regime beskriver protesterne som 'optøjer', mens de anklager vestlige magter for at tilskynde dem.

Lørdag offentliggjorde Ghaziani en video på sin Instagramprofil, hvor hun har 2,2 millioner følgere. Her ses hun fjerne sin hijab, men hun skrev: 'Måske dette bliver mit sidste opslag' og tilføjede:

'Hvad end der sker med mig, vil jeg for altid være med det iranske folk indtil mit sidste åndedrag'. På videoen er hun vendt mod kameraet, mens hun uden at tale vender sig rundt og binder sit hår i en hestehale.

Efter den iransk-kurdiske kvinde Mahsa Aminis død i midten af september udbrød der landsomfattende protester mod det iranske

I et opslag forrige uge anklagede hun regimet for at være børnemordere og anklagede dem for at have dræbt mindst 50 børn.

Hun blev efterfølgende anholdt for at støtte og tilskynde optøjerne. Riahi blev senere anholdt som en del af den samme efterforskning, lød det fra IRNA.

378 døde i protester

Hengameh Ghaziani har vundet en række priser for sit arbejde. Hun er også kendt for velgørenhedsarbejde, og i september gav hun interview til det London-baserede Iran International TV - et medie der bliver fordømt af det iranske regime - uden at bære hijab.

I interviewet udtrykte hun igen solidaritet med protestbevægelsen, der ifølge The Iran Human Rights indtil nu har kostet 378 mennesker livet, herunder 47 børn.

Derudover har iranske myndigheder dømt seks personer til døden som følge af demonstrationerne, mens yderligere 21 ifølge Amnesty International er blevet dømt for forbrydelser, der i sidste ende kan resultere i dødsstraffe.

Regimets forsøg på at holde befolkningen i jerngreb har også ført til masseanholdelser af sportsfolk, journalister og skuespillere, der offentligt har støttet protesterne.

Blandt andet er træneren af landets mest kendte fodboldhold, Yahya Golmohammadi, fra Persepolis FC, blevet udspurgt af regimet, mens også lederen af Irans bokseforbund, Hossein Soori, nægtede at vende tilbage til Iran.

- Jeg kan ikke længere tjene mit skønne land i et system, der så let udgyder blod, sagde han lørdag i en video.

Senest har anføreren for det iranske fodboldlandshold, Ehsan Hajsafi, ved et pressemøde i VM i Qatar sagt, at spillerne ønskede at være 'en stemme for folket derhjemme'.

- Situationen i vores land er ikke god. Vores folk er ikke er glade, lød det fra kaptajnen.