Proud Boys-leder idømt 17 års fængsel

Han fungerede både som initiativtager og leder, da store folkemængder stormede Kongressen 6. januar 2021.

Det mener en føderal domstol, der netop har idømt lederen af den ekstreme, højreorienterede gruppe Proud Boys, Joseph 'Joe' Biggs, 17 års fængsel for sin rolle på den skæbnesvangre dag i den amerikanske hovedstad.

Anklagemyndigheden gik efter 33 år, og dermed endte straffen markant mildere.

De 17 år er blandt de hårdeste straffe, der er givet i sagen, skriver NBC News. Rekorden tilhører dog Stewart Rhodes, der er stifter af en anden højreorienteret gruppe, Oath Keepers, der skal tilbringe 18 år bag tremmer.

Annonce:

Foruden de 17 år er Joe Biggs blevet straffet med tre års såkaldt overvåget frigivelse, når de mange år i et føderalt fængsel er afsonet. Han er også blevet straffet med et forbud mod nogen former for interaktion med organisationer, der opfordrer til vold mod regeringen.

Rev hegn ned

Foruden at Biggs' rolle som ledende skikkelse er blevet behandlet, er hans konkrete handlinger på dagen for stormløbet blevet gransket under retssagen.

Her er det blandt andet blevet fremlagt, hvordan Biggs, der er Irak-veteran og korrespondent for konspirationsmediet Infowars, rev et hegn ned, der var opsat mellem politiet og demonstranterne.

Ifølge dommeren i sagen, Timothy Kelly, var nedrivningen et 'bevidst skridt', der bidrog 'betydeligt' til at skabe det kaos, der opstod foran Kongressen.

- Vores forfatning og love giver dig så mange vigtige rettigheder, som amerikanerne har kæmpet og døet for, og som du selv har trukket i en uniform for at beskytte. Folk over alt i verden ville gøre alt for disse rettigheder, sagde Timothy Kelly i forbindelse med domsafsigelsen.

- Men stormløbet ødelagde vores traditioner for fredelige magtoverdragelser i USA, sagde han videre.

Annonce:

Det 'forfatningsmæssige øjeblik' der opstod på dagen for stormløbet var så følsomt, at det kræver en betydelig straf, sagde dommeren.

'Forført af hoben'

Joe Biggs har selv afgivet forklaring i retten. Her lød det blandt andet, efter dommeren havde sagt, at han kunne kvalificere sig til en terror-dom:

- Jeg ved godt, jeg begik fejl den dag, men jeg er ikke en terrorist.

I stedet blev han 'forført af hoben' og gik bare med, forklarede han.

- Jeg ville se, hvad der ville ske. Min nysgerrighed fik kontrol over mig, og det skal jeg leve med resten af mit liv, sagde Joe Biggs.