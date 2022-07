Psykiater efter Field's-skyderi: Dette bør du være opmærksom på

Det kan udløse en krisesituation at have været vidne til så voldsom en episode som søndagens skyderi i Field's. En psykiater kommer her med råd til, hvordan man bør forholde sig

Klokken 14.00 kan du her på Ekstra Bladet chatte med Cæcilie Buhmann fra Traumeklinikken. Hun er speciallæge i psykiatri og ekspert i behandling af følgerne af psykiske traumer og vil sidde klar til at svare på spørgsmål.

Angst, tankemylder, søvnforstyrrelser, høj puls, hyperventilation og mareridt.

Det er bare nogle af de reaktioner, der kan komme på baggrund af søndagens skyderi i Field's.

Og det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvordan man har det, fortæller Cæcilie Buhmann, speciallæge i psykiatri i Traumeklinikken og ekspert i behandling af følgerne af psykiske traumer.

I fare

Hun forklarer, at når man har oplevet en situation, hvor man har opfattet sig selv eller andre som værende i livsfare, vil ens hjerne i noget tid efterfølgende fortsat tro, den er i fare - og det kan den have svært ved at holde op med.

Derfor er det vigtigt at få beroliget sig selv. Nederst i denne artikel kan du se en række konkrete råd fra Cæcilie Buhmann til, hvad man bør - og ikke bør gøre - som enten pårørende eller berørt.

Vær opmærksom

- Det er rigtig vigtigt at få lagt alarmberedskabet i kroppen ned for at undgå længerevarende psykiske mén, fortæller Cæcilie Buhmann.

- Hvis vi laver en fast forward er der en vis risiko for, at nogle af de mennesker, der har været i Field's i går, kan udvikle PTSD. Så det er det, man blandt andet gerne vil undgå.

Reaktionerne vil for de fleste aftage efter 24-48 timer, fortæller Cæcilie Buhmann. Hvis det varer længere, opfordrer psykiateren til, at man henvender sig til en professionel - for eksempel ens egen læge.

Forsinkede reaktioner

Selvom man måske umiddelbart tænker, at man har det fint, er det dog stadig vigtigt at være opmærksom.

- Det er naturligt at forsøge at lægge låg på tingene og vende tilbage til en normal hverdag ved for eksempel at gå på arbejde. Men det er vigtigt at være opmærksom på, om der alligevel er noget, der har bidt sig fast, for ellers er det, de forsinkede reaktioner kommer.

Okay at reagere

Cæcilie Buhmann understreger desuden, at dem, der i forvejen har en psykisk sårbarhed, som for eksempel PTSD, har et traume fra tidligere eller på anden måde har en psykisk sygdom, bør være ekstra opmærksomme. Hos denne gruppe mennesker er det nemlig større risiko for at reagere og måske udvikle et traume på sigt, fortæller Cæcilie Buhmann.

- Så det er vigtigt, særligt for den gruppe, at være blid og medfølende over for sig selv. Det er okay at reagere. Hvis man allerede går i behandling, så få hjælp dér til at håndtere det - eller vær opmærksom på, om man skal have hjælp.

