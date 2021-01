Psykiatrifonden oplevede en stor stigning i henvendelser i 2020

Hjemsendte medarbejdere, nedlukkede fitnesscentre og restriktioner i massevis har gjort 2020 til et hårdt år for mange psykisk.

Det kan de også mærke hos Psykiatrifondens rådgivning, hvor de i 2020 har modtaget 30 procent flere henvendelser fra personer med psykiske udfordringer end de oplevede i 2019, viser en rapport udfærdiget af Psykiatrifonden.

Af de mange henvendelser var 759 af opkaldende fra personer, der havde bekymringer relateret til coronavirussen.

- Det, at vi har modtaget 30 procent flere henvendelser end i 2019, er bemærkelsesværdigt, fortæller Torsten Jacobsen, der er formand for Psykiatrifonden og uddannet speciallæge i psykiatri.

Gader og stræder var tomme som sjældent set i foråret. Her en almindeligvis travl gade i centrum af København. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Startede registrering i marts

Danmark lukkede i foråret næsten fuldstændig ned, da Mette Frederiksen på et af sine efterhånden velkendte pressemøder sendte medarbejdere hjem og lukkede ned for store dele af erhvervslivet.

Næsten samtidig, 21. marts, startede Psykiatrifondens rådgivere med at registrere hver gang en henvendelse på deres telefoniske rådgivning eller på rådgivnings-chatten relaterede sig til coronavirussen.

For det at være sendt hjem fra arbejde og pludselig stå over for en markant forandret hverdag kan få psykiske konsekvenser.

- Jeg tror, at de fleste mennesker, der arbejder oplever at fraværet af kollegaer, det at være hjemme og ikke have rutinerne på plads kan være en udfordring for rigtig mange mennesker, forklarer Torsten Jacobsen, formand for Psykiatrifonden.

Gode råd til dig, der arbejder hjemme Forsøg at skemalægge hverdagen, så der kommer struktur på din arbejdsdag. Sikre sig, at man får holdt sine pauser, og sørger for, at det ikke er arbejde det hele. Hold fri, når man har fri. Det er vigtigt med motion. Specielt i de her tider, hvor vi pludselig står uden den skemalagte motion såsom cykelturen på arbejde og lignende. Sikre sig en ordentlig nattesøvn. Hvis først man begynder at sove dårligt, og man arbejder hele tiden, så har man opskriften på starten af at få dårligt psykisk helbred, fortæller Psykiatrifondens formand, Torsten Jacobsen. Vis mere Luk

Ensomhed og angst

Af de 759 henvendelser der omhandler corona hos Psykiatrifondens rådgivning, kommer 56 procent af henvendelserne fra personer, der bor alene derhjemme.

- Der bliver jo flere af dem, der bor alene. Det giver god mening, at det er dem, der er ekstra ramt. De har jo sådan umiddelbart ikke let ved at søge selskab i de her tider, siger Torsten Jacobsen.

44 og 42 procent af henvendelserne til Psykiatrifonden kommer fra personer, der vil snakke med fondens rådgivere om henholdsvis angst og ensomhed som følge af de mange coronarestriktioner og nedlukninger.

- Med angst og ensomhed er det ofte sådan, at det kan være en meget selvforstærkende proces. Jo længere tid der går, før man søger ud mod andre, jo mere overbevist er man om, at der ikke er nogen, der vil tale med en.

- Men i det øjeblik, man overkommer den barrirere, så finder man faktisk ud af, hvor givende det er at række ud til andre. Ikke kun for en selv. Der er faktisk folk, der bliver rigtig glade for at blive kontaktet, forklarer Torsten Jacobsen.

Han sidder dog også med en klar opfordring til alle andre, der måske har lidt overskud i de her tider.

- Vi skal også huske at være opmærksomme på, at der sidder nogle derhjemme, som faktisk er alene. Så vi skal også række ud, og prøve at tage kontakt til andre, slutter Torsten Jacobsen af.

Har du problemer med psyken på grund af corona eller andre ting, kan du kotankte Psykiatrifondens rådgivningstelefon på 39252525, hvor fondens rådgivere sidder klar til at hjælpe med stort og småt