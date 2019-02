Psykolog flirtede med borderline-kvinde: Hun endte med at skære i sig selv

Et par blottede, store overarme toner frem på Sandy Valentins Snapchat. Hun har modtaget et billede fra en psykolog, som står i fuld figur og fotograferer sig selv ind i et spejl.

'Du går glip af denne krop' står der sammen med en grine-smiley og et hjerte.

Billedet af den veltrænede psykolog går lige i hjertet på Sandy, som er forelsket for første gang.

- Han var drømmemanden. Stor, muskuløs, brun og har været i militæret, fortæller Sandy Valentin på 25 år om den dobbelt så gamle psykolog, som underviste hende på et 19 ugers kursus ved kommunen.

Sandy Valentin gjorde det klart over for psykologen, at hun var vild med ham og blev forvirret over hans signaler. Alligevel fortsatte han med at sende billeder.

Sandy Valentin føler, at psykologen udnyttede hendes diagnose. 'Oplevelsen gør det svært for mig at turde involvere mig med mænd i fremtiden. Jeg vil ikke udnyttes igen,' siger hun. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Selvskade

Trods hjerter, kysmunde og frække billeder fra psykologen havde Sandy svært ved at regne ud, om hendes romantiske følelser var gengældt.

- Jeg var forelsket og desperat. Jeg kunne ikke finde ud af ham og endte med at skære i mig selv i ren frustration, fortæller Sandy, som lider af borderline og selvskade.

Hendes diagnose gør det svært for hende at forstå og håndtere store følelser, og det er også problematisk for hende at sætte grænser.

- Det værste var jo, at han flirtede med mig på den måde, når han kendte til min diagnose. Jeg føler, at han udnyttede mine svagheder, fortæller Sandy.

Mange af billederne er forsvundet, men Sandy nåede at gemme en del. De viser selfies af den ældre psykolog med trutmund, og hun har beskeder, hvor han kalder hende “smuksak” og skriver, at han savner hende.

- I dag tænker jeg, at han brugte mig til at pleje sit ego. Han kendte jo til mine følelser og blev ved med at fastholde min interesse uden at ville gøre alvor af det selv, siger hun.

Sandy Valentin har lavet en mappe med psykologens billeder og beskeder. "Det hjælper mig med at forstå, hvad der egentlig skete," forklarer hun. FOTO: Tariq Mikkel Khan

Kritiske kollegaer

Ifølge Sandy stod flirten på i et halvt år, og undervejs blev hun både mere selvskadende og depressiv. Hendes psykiatriske sygeplejerske satte derfor spørgsmålstegn ved relationen.

- Dags dato lykkes det at få fat i patientens tidligere behandler. Han er meget uforstående over for bekymringen i, at han har sendt halvnøgne billeder af sig selv samt flirtende beskeder til patienten. Derudover har han også opfordret hende til at sende billeder af sig selv kun iført undertøj, fordi han synes, det var frækt. Da han konfronteres med ovenstående, pointerer han, at det skal jeg ikke blande mig i, skriver sygeplejersken i journalen.

Også professor og klinisk psykolog Bo Møhl er kritisk.

- Som jeg ser det, er psykologen vild med, at hun bekræfter og idealiserer ham. På den måde er Sandy blevet brugt til seksuel og følelsesmæssig stimulation, siger Bo Møhl, som har arbejdet med patienter, der har været udsat for fysiske og psykiske overgreb fra behandlere.

Sandy Valentin arbejder i et projekt, hvor man forsøger at få unge og ældre til at dele deres passion for madlavning, kunst, biler eller andet. Selv skriver hun digte og har skrevet en del, der handler om psykologen.



Uddrag fra Sandys digt “Under Kløerne” Dag efter dag Tvivl efter tvivl Han ved, at jeg savner ham Han kender mine følelser Jeg giver ham omsorg gennem telefonen Sender kærlighed til der ikke er nok tilovers til mig selv Han lover at besøge mig Han lover mig at ses Han lover mig en cola Men han gør ikke længere noget Jeg får ingenting Ud over hans sædvanlige snaps med billeder af ham selv Jeg formår kun at have hans nærvær igennem mine sociale apps Lillepigen inden i mig skriger Hun prøver at skære ham ud af huden Men han flygter altid op til hovedet Og der sidder han magtfuld i sin kongestol

Jeg må være voksen, være moden. De sidste kræfter skal jeg bruge til at overleve Vis mere Luk

Sandy tror i dag, at psykologen blev ved med at sende billeder og skrive, fordi han gerne ville have hendes beundring. 'Det var nok fordi jeg altid svarede, at han var smuk og lækker,' siger hun.

Kritik

Efter sygeplejerens samtale med psykologen gik det op for Sandy, at hun måske var blevet udnyttet. Hun ville derfor klage til Psykolognævnet, men blev afvist. Psykolognævnet fører kun tilsyn med autoriserede psykologer, og ham, der flirtede med Sandy, er en af dem, der arbejder uden.

- Det er ærgerligt, at der ikke er en myndighed, som kan holde øje med ham fremadrettet og sikre, at han ikke gør det samme eller noget, der er værre ved andre klienter, siger hun.

Hun har i stedet sendt psykologens billeder og beskeder til Komité for Etik under Dansk Psykolog Forening. De har indstillet psykologen til “kritik med misbilligelse“ og henviser blandt andet til de etiske principper, som handler om rollekonflikt og udnyttelse.

Ekstra Bladet har talt med psykologen, som ikke ønsker at svare på nogen former for spørgsmål.

Til Komité for Etik under Dansk Psykolog Forening har han dog ifølge klagebehandlingen erkendt, at han skulle have undgået en ikke-faglig relation.

Sandy Valentin var på medhør under sin sygeplejerskes samtale med psykologen. 'Der gik det op for mig, at noget var galt. Jeg kunne høre, at han løj og gav mig og min diagnose skylden, fortæller hun. FOTO: Tariq Mikkel Khan

