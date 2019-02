Psykologer: Underskov af sex-sager

Krænkede klienter skal gå rettens vej, hvis de ønsker at stoppe en psykolog. Det kan betyde, at mange sager aldrig kommer frem

I modsætning til eksempelvis psykiatere, andre læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter kan psykologer ikke stoppes administrativt af en tilsynsmyndighed.

- Det gør det mere besværligt, at man skal til domstolene for at indskrænke behandlingsmulighederne. Der er en tung vej med strenge beviskrav, siger Kent Kristensen, førende forsker inden for sundhedsret.

Professor Bo Møhl har behandlet patienter, der er blevet udnyttet, krænket eller har været udsat for overgreb fra psykologer, og ifølge ham er det de færreste, der går til politiet eller klager i det hele taget.

- Sagerne er komplekse, og det kan være svært for en patient at overskue at forsvare sig selv i retten. Klienten kan frygte, at ingen vil tro på dem, fordi de har en diagnose eller er sårbare, siger professor og klinisk psykolog Bo Møhl, som slår fast, at der derfor er et stort mørketal.

Uegnet som politisager

For nylig blev en psykolog dømt for at misbruge sin klient. Den paragraf han blev dømt efter, er kun én anden blev dømt skyldig i at overtræde siden 2013.

Det er ikke ulovligt for en psykolog at have sex med klienter. Derfor skal det bevises, at psykologen misbrugte sin titel og magt til at opnå samlejet.

- Der skal være en vis tyngde og dokumentation, før det giver mening at gå rettens vej. Vi har at gøre med et gråzoneområde, hvor det kan være svært at bevise, hvorvidt en psykolog har haft en grænseoverskridende adfærd og samtidig har misbrugt sin titel, forklarer professor Bo Møhl.

Ifølge både ham og lektor i sundhedsjura Kent Kristensen vil mange sager formentligt ikke egne sig som politisager.

- Der er stor forskel på grovheden, og i mange tilfælde er det et etisk spørgsmål mere end et strafferetligt. Og så er der i virkeligheden mere behov for tilsyn og supervision med den psykolog, som er gået over grænsen, siger Bo Møhl.

En psykolog sendte flirtede beskeder og billeder til Sandy Valentin, selvom hun lider af borderline. Hør hende forklare, hvordan psykologens opførsel endte i selvskade. Fotograf: Tariq Mikkel Khan / Redigering: Lasse Mehrfeld Brøndal

Ofre falder mellem to stole

Det er særligt klienter, som går i terapi hos en ikke-autoriseret psykolog, der kan komme i klemme. De har ingen myndighed at gå til, hvis sagen ikke egner sig som politisag.

Det har Sandy Valentin oplevet. Hun føler sig krænket af en psykolog, som sendte hende søde beskeder og frække billeder.

- Jeg synes, han har handlet forkert i forhold til sin rolle som psykolog, og jeg føler, jeg har pligt til at gøre myndighederne opmærksom på sagen. Der er bare ingen, jeg kan gå til, forklarer hun.

Der er hele tre forskellige steder, du kan klage alt efter, om din psykolog er autoriseret eller ej, arbejder i sundhedsvæsenet og er medlem af foreningen. Er du uheldig, passer din psykolog ikke i nogen af kategorierne, og så er der ingen steder at gå hen.

Psykologen kontaktede primært Sandy Valentin på Snapchat. Mange af billederne er derfor forsvundet, men dem, hun nåede at gemme, er selfies af den ældre psykolog med trutmund.

Udover billeder med bar overkrop har Sandy Valentin også beskeder fra psykologen, hvor han kalder hende “smuksak” og skriver, at han savner hende.

