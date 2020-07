Pub-ejer sætter elektrisk hegn op for at holde kunder på afstand

4. juli slog britiske pubber igen dørene op for tørstige borgere efter at have været lukket ned siden slutningen af marts på grund af coronakrisen.

Men det er ikke altid nemt at huske at holde afstand, når man har fået en tår over tørsten. Derfor har pub-ejer Jonny McFadden installeret et elektrisk hegn foran bardisken i pubben Star Inn i Cornwall.

Det skriver CNN.

Beskytter personalet

Det elektriske hegn har til formål at minde gæsterne om at holde afstand, fortæller den 61-årige pub-ejer til mediet.

- For at beskytte personalet, mig selv og mine kunder, er folk nødt til at overholde reglen om én meters afstand, siger Jonny McFadden, som oprindeligt legede med tanken om bare at sætte reb eller en kæde op for at afholde kunderne fra at gå for tæt på baren.

- Men jeg tænkte: 'Det her kommer ikke til at holde dem på afstand', fortæller han.

Det elektriske hegn er sjælden tændt. Men synet af hegnet samt advarslen om, at det kan give stød, har formået at afskrække folk fra at gå for tæt på.

- Det virker rigtig godt, siger Jonny McFadden.

