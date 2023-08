Puha! Klamme fund på populær restaurant

Under den seneste kontrol af Café Livingstone i København kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at det i den grad kneb med rengøringen flere steder. Restauranten undskylder og lover at stramme op

Hvis man sætter sig til bords langs den mondæne Sortedam Dossering på Østerbro i København, forventer man formentlig, at alt spiller.

Det har imidlertid vist sig ikke at været tilfældet på Café Livingstone, hvor Fødevarestyrelsen under det seneste besøg fandt flere tilfælde, hvor rengøringen var langtfra i orden.

I kontrolrapporten lyder det blandt andet, at der et sted i det åbne køkken blev fundet 'opsprøjt af ældre dato og fedtede belægninger'.

Får stor bøde

Men det var ikke alt.

Fødevarestyrelsen fandt nemlig også 'grønlige ansamlinger af formodet skimmel' og 'lyserøde belægninger'. I kølerummet opdagede de 'hjørner med sorte plamager af formodet skimmel'.

Andre steder blev der konstateret snavs og 'nedfaldne produktionsrester af ældre dato'. Den kritisable rengøring har resulteret i en bøde på intet mindre end 10.000 kroner.

Medejer undskylder

I kontrolrapporten erkender Café Livingstone da også problemerne. Det samme gør medejer Rasmus Dahl i en mail til Ekstra Bladet.

'Uge 28, 29 og 30 var travle og med flere kernemedarbejdere på ferie, har vi været alt for dårlige til at følge op på rengøringen ved lukning af køkkenet og opvasken om aftenen,' skriver han i mailen, som fortsætter:

'Det står sort på hvidt, at selvom der ikke var anmærkninger til håndteringen af fødevarer, så har skuffer, der indeholder fødevarer, ikke været rene, og madrester har kunnet falde ned bagved kølebordet, og det er slet ikke acceptabelt.'

Rasmus Dahl skriver desuden, at restauranten vil stramme op på rengøringen.

'Vi kan kun sige undskyld og forsikre, at alle fejl er udbedret med øget kontrol, og se frem imod at blive kontrolleret igen om to måneder, så vi kan bevise for alle, at dette ikke er niveauet man finder i caféen,' lyder det fra medejeren.