Pulje åbner: 236,1 million kroner skal fordeles

Tirsdag morgen er der muligvis penge at hente, hvis du planlægger at anskaffe dig en varmepumpe.

Klokken 10 er det officielle tidspunkt, hvor du kan søge om at få tilskud på Energistyrelsens hjemmeside, men allerede klokken 9 kan du få tildelt en plads i køen.

'Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en plads forrest i køen, selv om du er gået ind på siden tidligt,' oplyser Energistyrelsen.

Op til 27.000 kroner

Hvis du opfylder kriterierne for at søge tilskud i varmepumpepuljen, som er på 236,1 million kroner for 2023, kan du hente 27.000 kroner i tilskud, hvis du skal have dig en væske til vand-varmepumpe - bedre kendt som jordvarme.

Hvis du har planer om en luft til vand-varmepumpe, kan du få 17.000 kroner i tilskud.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det giver mening at smide en ansøgning, har Energistyrelsen udformet fem punkter, der skal give et overblik.

Du kan ansøge om tilskud på andres vegne eller på vegne af en virksomhed. Hvis det er tilfældet, har siden sparenergi.dk udarbejdet en vejledning til, hvordan det skal gøres. Ellers er det først og fremmest dit MitID, der er adgangsgivende.

Bøvl med teknikken

Ved tidligere tilskudsrunder har der været bøvl med teknikken, og det er ikke, fordi Energistyrelsen kan garantere, at det ikke vil ske igen, men dog har de udviklet nogle tiltag, der har til formål at forhindre knas på linjen.

'Blandt andet en ny ansøgningsplatform, som samtidig letter både ansøgningsproces og sagsbehandling for langt de fleste.'

'Dette er dog ikke en garanti mod nye tekniske problemer,' skrev styrelsen i en pressemeddelelse 30. august.