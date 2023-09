Pulje åbner snart: Hent op til 27.000 kr.

Hvis du har planer om at skifte til en varmepumpe i din bolig, er tirsdag dagen, hvor du skal sætte tid af, hvis du vil have tilskud til projektet.

Energistyrelsen lukker nemlig op for, at du kan hente op til 27.000 kroner i tilskud, hvis du søger om væske til vand-varmepumpe også kendt som jordvarme.

Hvis du har tanker om at skifte til en luft til vand-varmepumpe, hedder tilskudsbeløbet 17.000 kroner.

236,1 millioner

I alt er der afsat 236,1 million kroner til puljen, som gør sig gældende for 2023.

Officielt åbner ansøgningsprocessen tirsdag klokken 10, men du kan allerede stille dig i kø i et digitalt venteværelse klokken 9.

Annonce:

'Alle, der er i venteværelset, får tildelt en vilkårlig plads i køen, når puljen åbner kl. 10. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en plads forrest i køen, selv om du er gået ind på siden tidligt,' oplyser styrelsen på hjemmesiden.

Bøvl med teknik

Ved tidligere tilskudsrunder har der været bøvl med teknikken, og det er ikke, fordi Energistyrelsen kan garantere, at det ikke vil ske igen, men dog har de udviklet nogle tiltag, der har til formål at forhindre knas på linjen.

'Blandt andet en ny ansøgningsplatform, som samtidig letter både ansøgningsproces og sagsbehandling for langt de fleste. Dette er dog ikke en garanti mod nye tekniske problemer,' skrev styrelsen i en pressemeddelelse 30. august.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det giver mening at smide en ansøgning, har Energistyrelsen udformet fem punkter, der skal give et overblik.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Du kan ansøge om tilskud på andres vegne eller på vegne af en virksomhed. Hvis det er tilfældet, har siden sparenergi.dk lavet vejledning til, hvordan det skal gøres. Ellers er det først og fremmest dit MitID, der er adgangsgivende.

Annonce:

Salget eksploderer

Ifølge tal fra Energistyrelsen voksede salget af luft til vand-varmepumper med hele 76 procent, mens salget for jordvarmepumper voksede med 27 procent i 2022.

Selvom det er et imponerende spring opad og ny rekord, så kunne det meget vel have været større endnu.

- Varmepumpetallene sætter igen rekord, og det viser, at potentialet for at få danskerne til at skifte til grøn opvarmning af boligen langtfra er indfriet, fortalte Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, til Ekstra Bladet i marts.