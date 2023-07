Puma angriber otteårig: 'Ekstremt sjældent'

Flere vandrestier er lukket, og Puma-jagten er sat ind.

Enhver forældres mareridt udspillede sig lørdag i den amerikanske nationalpark Olympic National Park i Washington.

Her blev et kun otteårigt barn nemlig angrebet af en puma.

Det skriver CNN på baggrund af en pressemeddelelse fra nationalparken.

Ifølge parkmyndighederne er det ekstraordinært sjældent, at pumaer angriber mennesker. Foto: Ronald Wittek/AP

'Råbte og skreg'

Parkmyndighederne blev orienteret om hændelsen, der fandt sted syd for byen Port Angeles nær grænsen til Canada, lørdag aften klokken 18:30 lokal tid.

Her blev den otteårige angrebet af pumaen, som dog endte med at afbryde sit angreb, efter drengens mor 'råbte og skreg' af vildkatten.

Barnet slap heldigvis fra angrebet med kun mindre skader, men blev tilset på hospitalet.

Ekstremt sjældent

De øvrige campister i området blev efterfølgende evakueret, og parkpersonalet er nu gået på jagt efter pumaen for at aflive den, blandt andet i håb om at finde ud af, hvorfor den angreb.

Ifølge parken er det først og fremmest sjældent, at pumaer nærmer sig mennesker - og det er 'ekstraordinært sjældent', at de sågar angriber.

Yderligere oplyser parken, at man ikke skal løbe, hvis man støder på en puma. I stedet bør man samle sig i en gruppe, larme og fremstå så stor som muligt for at skræmme rovdyret væk.

Der findes ikke pumaer herhjemme, men sidste år bredte mystikken sig heftigt, efter en puma angiveligt blev spottet i Højen nær Vejle.