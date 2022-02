Putin afliver Minsk-aftalen

Det er Ukraines skyld, at fredsaftaler for det østlige Ukraine ikke længere kan bruges, mener Vladimir Putin

Den russiske præsident, Vladimir Putin, siger på et pressemøde tirsdag eftermiddag, at Minsk-aftalen ikke længere eksisterer.

Der sker som en direkte konsekvens af Ruslands anerkendelse af de to udbryderrepublikker i Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Det skriver de store russiske medier RBC og statsmediet Ria.

Minsk II-aftalen blev indgået i 2015 mellem Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig. Aftalerne blev i sin tid indgået for at sikre ro i Donbass-regionen i det østlige Ukraine.

Putin afviser dog, at Rusland bærer ansvar i sagen. Han mener, at aftalerne døde, lang tid før Ruslands anerkendelse af de to republikker.

Han understregede, at de i Moskva var tvunget til at træffe beslutningen, da Europa ifølge Putin ikke var i stand til at tvinge Kiev til at overholde aftalerne.

I Vesten er Rusland blevet anklaget for at bryde aftalerne ved at anerkende de to republikker som uafhængige. Det gjorde Rusland mandag.

Aftalen indeholder en gensidig aftale om våbenhvile, der skulle sætte en stopper for kampene i de oprørsdominerede områder i Donetsk og Lugansk.

Derudover indeholder aftalen, at der ikke må komme våben eller soldater ind i Ukraine via den 924 kilometer lange grænse.

Nu, hvor aftalen ifølge Putin ikke længere eksisterer, har han netop mulighed for at sende våben og soldater ind i Ukraine.