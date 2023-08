Putin afviser Carlsberg-kup

For første gang taler Vladimir Putin om, at Rusland efter sigende rev ejerskabet af Carlsbergs otte russiske bryggerier ud af hænderne på danskerne. Præsidenten afviser

19. juli var det slut for Carlsberg i Rusland.

Her udsendte Putin et dekret, som satte Baltika-bryggerierne under russisk statsadministration. Og blot tre dage senere indsatte de russiske myndigheder så en ny ledelse, hvor den tidligere Baltika-direktør Bolloev Taimuraz blev konstitueret som direktør.

Alt sammen noget, som Carlsberg ifølge Ritzau har bekræftet, og nu taler Vladimir Putin for første gang om 'dansker-kuppet'.

I et interview med det russiske medie Interfax fortæller Vladimir Putin, at Rusland skam ikke har nogen ambitioner om at overtage Carlsbergs bryggerier i datterselskabet Baltika Breweries.

- Nej, intet af det er forekommet. Det, der skete, var, at ledelsen for disse selskaber forsøgte at lægge pres på russiske borgere og deres ansatte ved at skræmme dem med med mulige fyringer, hvis de havde en bestemt holdning.

Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

- Jeg håber ikke, at noget lignende vil ske i fremtiden, siger præsidenten i et interview med mediet.

Samtidig understreger Vladimir Putin, at Rusland vil være 'venlige' mod selskaber, der ikke vil trække deres aktiver ud af landet.

Boblende marked

Carlsbergs russiske barn kom til verden i 2000, da de købte sig ind i Baltika Breweries for senere at opkøbe hele biksen i 2008.

Siden har eventyret vokset sig stort og stærkt og kastet enorm omsætning og indtjening af sig. Alene i krigsåret 2022 kunne Carlsberg således præsentere en omsætning på svimlende 10,2 milliarder kroner i Rusland, mens overskuddet landede på 1,9 milliarder.

Dermed voksede både omsætning og overskud pænt fra 2021, hvor omsætningen var på 6,5 milliarder kroner og overskuddet på 682 millioner, ifølge Carlsbergs årsrapporter.

Det, på trods af at ølgiganten i starten af 2022 annoncerede, at man ville trække sig fra det russiske marked og satte alle otte bryggerier til salg.

En del af planen var blandt andet at udfase og stoppe produktionen af Carlsberg-øl i landet, hvilket rigtignok skete.

Imidlertid bugnede de russiske supermarkedshylder stadig af Carlsberg-produkterne Grimbergen, 1664 Blanc, Sommersby og Brooklyn, kunne Berlingske beskrive i februar i år.

Snydt på målstregen

23. juni kunne Carlsberg efter en langstrakt salgsproces så annoncere, at der var fundet en køber til den russiske forretning, der har været værdisat til op mod 20 milliarder kroner.

Det oplyste de i en meddelelse dog uden at annoncere køberen af forretningsbenet.

23 dage senere udsendte Putin så et dekret, som satte Baltika-bryggerierne under russisk statsadministration. Og blot tre dage senere indsatte de russiske myndigheder så en ny ledelse, hvor den tidligere Baltika-direktør Bolloev Taimuraz blev konstitueret som direktør, hvilket Carlsberg ifølge Ritzau har bekræftet.

Taimuraz beskrives af Financial Times som en gammel ven af præsident Putin med bånd til præsidentens inderkreds.

Dermed virker glasset nu mere end halvt tomt for den gyldne sværvægter, som kalder indgrebet for 'uventet'.

'Udmeldingen fra de russiske myndigheder i søndags er uventet. Som følge af dekretet har vi ikke længere kontrol over Baltika. Vi er i gang med at undersøge vores muligheder og følger selvfølgelig udviklingen tæt', lyder det i en kommentar fra Tanja Frederiksen, global kommunikationsdirektør i Carlsberg.

Oligarken i skyggen

Ud over Taimuraz i Baltic Breweries' direktørstol skulle flere personer med tilknytning til Putin da også være ganske interesserede i de gyldne danske dråber.

Financial Times nævner blandt andre oligarken Juri Kovaltjuk som interesseret køber af bryggerierne.

Kovaltjuk har fået det flatterende kælenavn 'Putins bankmand' og har siden 2014 været underlagt massive sanktioner fra Vesten.

Kovaltjuk og Putins bånd går helt tilbage til start 1990'ernes Sankt Petersborg, og Kovaltjuk har herefter tjent styrtende.

I dag har han ifølge Forbes en formue på svimlende 17,3 milliarder kroner.

Det skyldes blandt andet aktiemajoriteten i Ruslands største bank, Rossiya Bank, og Sogaz forsikringsselskab. Derudover sidder han for bordenden i National Media Group, som har massive poster i russiske medier, og ejer 45 procent af selskabet bag den russiske facebookpendant, VKontakte.

Alt sammen poster og penge, der landede i favnen på Kovaltjuk efter længere tids venskab med Putin.

