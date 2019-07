Putin-kritiker fængslet i 30 dage for at opfordre til protest

Aleksej Navalnyj, der er russisk oppositionsleder og stor kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin, er onsdag blevet fængslet i 30 dage.

Fængslingen sker med påstand om, at Navalnyj har opfordret til en uautoriseret demonstration i Moskva på lørdag, oplyser hans talskvinde Kira Yarmysh.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Afgørelsen falder op til, at Navalnyj skulle lede en protest imod, at adskillige politiske kandidater fra oppositionen udelukkes fra lokale valg i september.

Aleksej Navalnyj blev tilbageholdt af russisk politi tidligere onsdag. Her fremgik årsagen til tilbageholdelsen ikke umiddelbart.

Ifølge Navalnyj skete anholdelsen, da han var på vej ud for at løbe en tur og for at købe blomster til sin hustru.

- Folk har ret, når de siger, at sport ikke altid er godt for ens helbred, jokede Navalnyj umiddelbart efter sin tilbageholdelse.

- Jeg er blevet tilbageholdt, og jeg er nu på politistationen iført shorts som en anden idiot, tilføjede den prominente Putin-kritiker.

De russiske myndigheder siger, at grunden til, at kandidaterne ikke kan stille op, er, at de ikke har samlet nok underskrifter til at blive opstillingsberettiget.

Blandt de afviste kandidater er også dem, der støtter Aleksej Navalnyj.

Lørdag i sidste uge gik over 22.000 mennesker på gaden i Moskva med krav om frie og retfærdige lokalvalg.

Den store menneskemængde råbte blandt andet "det her er min by".

Aleksej Navalnyj talte også ved demonstrationen.

- Vi vil vise dem, at det her er en farlig leg. Vi skal kæmpe for vores kandidater, sagde oppositionslederen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det var også her, at den 43-årige Navalnyj truede med en endnu større demonstration nu på lørdag nær borgmesterens kontor, medmindre en gruppe af populære oppositionskandidater får tilladelse til at stille op inden for de næste dage.