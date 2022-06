Putin må holde fest alene: - Ingen tør deltage

I denne uge holdes Putins årlige økonomiforum, Spief, som normalt er spækket med oligarker, store personligheder, fest og farver.

I år bliver det anderledes tomt, da de, der ikke allerede er sanktioneret af Vesten og derfor ikke kan deltage, frygter for det samme og bliver væk.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Få et overblik over seneste nyt fra Ukraine her.

Vil ikke ses

Der plejer at være store fester, hvor blandt andet navne som Sting og Robbie Williams har været fløjet ind som underholdning, og selv den franske præsident Emmanuel Macron har deltaget i herlighederne.

Men i år er glamouren forsvundet, for der er ikke nogen, der tør ses med russiske præsident i frygt for at blive sanktioneret af Vesten, der allerede har vedtaget i alt seks sanktionspakker mod landet.

- Rejserestriktionerne til Rusland er en praktisk måde at aflyse på uden at brænde broer til Kreml, siger Chris Weafer, administrerende direktør i det russiske selskab Macro-Advisory Ltd., til Dagbladet.

Medbring kontanter

Ud over det manglende fremmøde af stjerner og topfolk og de mange aflyste fester har præsident Putin været nødsaget til at bede de gæster, der tør krydse grænsen for at deltage, om at medbringe kontanter.

Grundet sanktionerne fra Vesten er det nemlig ikke muligt at bruge andre kort end russiske kort i landet lige nu.

Så om Putin overhovedet kan få en fest i gang, når forummet starter 15. juni, må de kommende dage vise.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To danske journalister blev beskudt i Ukraine i krigens første dage. Hør deres historie i Ekstra Bladets podcast 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app. Alle afsnit er ude nu!