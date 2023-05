Putin-panik? Grønlandsk rigmand kvitter russisk hæderstitel

Ved du noget om Miki Jonas Brøns' arbejde som honorær konsul i Grønland? Kontakt journalisten bag historien her.

Siden 2020 har Rusland haft en honorær konsul placeret trygt og godt i Grønland.

Han hedder Miki Jonas Brøns - og er direktør og ejer i Grønlands største privatejede selskab, Polar Seafood, som i lang tid har været til stede på det russiske marked. Lige indtil selskabet frasolgte Polar Seafood Russia i september 2022.

Men nu har Brøns altså valgt at kvitte russer-titlen, efter Ekstra Bladet begyndte at grave i rigmandens arbejde som repræsentant for Putins styre.

Ekstra Bladet bad 10. maj om et interview med Brøns vedrørende arbejdet som konsul for det krigsførende land, men storfiskeren valgte at afslå interviewet.

'Tak for din henvendelse. Spørgsmål vedr. honorærkonsul bedes stilet til ambassaden for den Russiske Føderation i København,' lød det i svaret på henvendelsen, hvor Brøns valgte at cc'e den russiske ambassade i København.

Bestyrelsesformand i Polar Seafood Greenland, den kontroversielle erhvervsmand Michael Binzer, ønskede heller ikke at svare på, om han har gjort sig nogle tanker om Brøns' tætte forhold til den russiske stat.

'Tak for din henvendelse. Jeg vil henvise til ambassaden for den Russiske Føderation i København', lød svaret fra Binzer.

Siden har Ekstra Bladet søgt en række aktindsigter vedrørende udnævnelsen af rigmanden, som ifølge sine sociale medier har rejst flittigt i Rusland.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det da også vakt undren og forbløffelse hos centrale folk i Grønland, at Miki Jonas Brøns er fortsat i jobbet, efter at Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Den russiske direktør

Miki Brøns fik overdraget halvdelen af ejerskabet af milliardvirksomheden Polar Seafood, da hans far, Anders Jonas Brøns, i 2018 blev fundet livløs i Aalborg Havn.

Selskabet er ubestridt Grønlands største privatejede af slagsen, og i 2022 præsterede virksomheden en omsætning på svimlende 1,481 milliarder og et overskud på 162 millioner kroner efter skat.

Selskabets omsætning faldt dog fra 1,658 milliarder året før, hvilket blandt andet skyldes 'generationsskifte, store forandringer i selskabsstrukturen og et frasalg af koncernens aktiviteter i Rusland', skriver grønlandske Sermitsiaq.

Datterselskabet Polar Seafood Russia blev netop solgt i september 2022 til en anonym russisk rigmand ved navn Konstantin Kuznetsov-Serbskij, som var medejer og direktør i den russiske filial, har Sermitsiaq tidligere beskrevet.

I den forbindelse ydede Polar Seafood et lån til Kuznetsov-Serbskij, der gjorde ham i stand til at købe de resterende 75 procent af selskabet, som Polar Seafood tidligere ejede.

Brat exit

Polar Seafood Greenlands bestyrelsesformand, Michael Binzer, skriver torsdag i en mail til Ekstra Bladet at Brøns' dage som honorær konsul for Rusland nu er talte.

Det skyldes angiveligt, at han finder det nødvendigt at 'bruge alle sine ressourcer på arbejdsopgaverne i selskabet.'

'Til din orientering har Miki Jonas Brøns nu meddelt den russiske ambassade i København, at han stopper som konsul.'

'Det er en beslutning, som har været under overvejelse i et stykke tid, men som blev gennemført i forlængelse af generationsskiftet i Polar Seafood Greenland i april 2023. Her har Miki Jonas Brøns sammen med Bent Friis Salling overtaget ansvaret for Polar Seafood Greenland,' lyder det i svaret fra bestyrelsesformanden.

Ekstra Bladet har spurgt om Binzer om ham eller Miki Brøns er blevet kontaktet eller har fået henvendelser fra danske myndigheder vedrørende konsul-tjansen. Binzer oplyser dog, at de ikke har yderligere kommentarer, ligesom de heller ikke ønsker at stille op til interview.