Putin: Pengebonus til mødre med over ti børn

Den russiske præsident har underskrevet et dekret, der sikrer en pengesum til mødre, der føder over ti børn

I Rusland er den demografiske krise åbenbart så stor, at præsident Vladimir Putin har hivet en særlig ordning fra Sovjetunionens tid op af hatten.

I begyndelsen af ugen underskrev han et dekret, der betyder, at kvinder, der føder mere end ti børn, kan få udbetalt et beløb på en million rubler, svarende til omkring 124.000 kroner.

Det skriver CNN.

Penge hvis alle overlever

Ordningen blev oprindeligt indført af Sovjetunionens tidligere diktator Josef Stalin, og den særlige pengebonus blev ifølge CNN udbetalt frem til Sovjetunionens fald i 1991.

Men nu har Vladimir Putin altså valgt at genoplive det gamle tilbud - angiveligt for at undgå en befolkningskrise, hvor der ikke er nok russiske børn til at løfte fremtidens samfundsopgaver.

Ifølge CNN er den russiske befolkning svundet ind med omkring 86.000 personer i gennemsnit om måneden i perioden mellem januar og marts. Det kan hænge sammen med de russiske tab i krigen samt et stort antal migranter, der forlader Rusland, skriver CNN.

Mødrene kan få pengeposen på det tiende barns et-års fødselsdag. Dog kun, hvis de øvrige ni børn har overlevet til den tid. Ellers må man i gang med produktionen igen.